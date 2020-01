Fenster einer Schule in Aschaffenburg eingeworfen

Jeweils das äußere Glas der dreifach verglasten Scheiben wurde hierbei beschädigt. Tatmittel waren Steine. Der Täter hinterließ mehrere hundert Euro Sachschaden.

Hinweise zu einer tatverdächtigen Person nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 entgegen.

Unfallflucht in Haibach

Am Montagnachmittag, gegen 15:25 Uhr, befuhr ein grauer/silberfarbener Sprinter die Ringwallstraße. Hierbei streifte das Fahrzeug einen geparkten Pkw Fiat. Dieser wurde am Heck linksseitig beschädigt. Der Schaden liegt im vierstelligen Bereich. Der Fahrer des unbekannten Sprinters entfernte sich von der Unfallörtlichkeit. Eine Unfallaufnahme war so nicht möglich.

Hinweise zu einem flüchtigen Fahrzeug nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 entgegen.

vd/Polizei Aschaffenburg