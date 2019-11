Ein unbekannter Täter beschädigte im Zeitraum von Donnerstag, 20 Uhr bis Samstag, 12 Uhr eine Fensterscheibe einer Bankfiliale in der Friedrichstraße. Tatmittel war hierbei eine 0,33 Liter Glasflasche. Der Täter verursachte durch sein Handeln mehrere hundert Euro Sachschaden.

Seat angefahren und geflüchtet

Aschaffenburg. Ein unbekannter Fahrzeugführer beschädigte im Zeitraum von Samstag, 19 Uhr bis Sonntag, 16 Uhr einen Pkw Seat. Dieser stand am Fahrbahnrand im Ginsterweg geparkt und weist nun eine eingedrückte Front auf. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 1000 Euro. Hinweise zu einem flüchtigen Fahrzeug nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 entgegen.

Daimler verkratzt

Aschaffenburg. Ein unbekannter Täter verkratzte das linke Fahrzeugheck eines Pkw Daimler. Dieser war am Samstag, um 13.40 Uhr, für zehn Minuten auf dem großen Sammelparkplatz mehrerer Supermärkte in der Maximilianstraße abgestellt worden. Der Täter verkratzte das Fahrzeug mit einem spitzen Gegenstand über eine Länge von 10-15 Zentimeter. Es entstand Sachschaden von mehreren hundert Euro.

Hinweise zu einer tatverdächtigen Person in beiden Fällen nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 entgegen.

Kia angefahren und geflüchtet

Mainaschaff. Ein unbekannter Fahrzeugführer touchierte in der Zeit von Samstag, 20 Uhr bis Sonntag, 18:30 Uhr einen Pkw Kia. Dieser war in der Behringstraße abgestellt und weist nun eine Delle sowie Kratzspuren an der Fahrertür auf. Es entstand Sachschaden im vierstelligen Bereich.

kev/Polizei Aschaffenburg