Fellen: Reh bei Wildunfall gestorben

Fellen. Am Dienstagabend gegen 22.30 Uhr befuhr ein 29-jähriger Autofahrer die Kreisstraße MSP 18 von Fellen in Richtung Rengersbrunn. Kurz vor Rengersbrunn querte ein Reh die Fahrbahn und wurde von seinem Pkw VW erfasst und getötet. Am Fahrzeug entstand augenscheinlich kein Sachschaden.

Burgsinn. Kurze Zeit später ereignete sich auf der Staatsstraße 2303 ein weiterer Wildunfall. Eine 21-jährige Frau befand sich auf der Fahrt von Burgsinn nach Fellen, als ihr ein Reh vors Auto sprang. Das Wild wurde getötet. Am Pkw Audi entstand erheblicher Sachschaden in Höhe von ca. 3000,- Euro.

Warenbetrug durch Fake-Shop

Auf der Suche nach einem neuen Rechner „Apple IMac“ gelangte ein 67-jähriger Mann auf die Seite eines Onlineshops „Auktionshilfe Ltd“ aus England. Dort bestellte er dann Ende Oktober den gewünschten Rechner zu einem günstigen Preis von knapp 1400,- Euro. Das Geld überwies er im Voraus auf eine irische Bankverbindung. Da er bis heute jedoch keine Lieferung erhielt, wandte er sich an die Polizei. Die Ermittlungen haben ergeben, dass es sich bei dem Verkäufer um einen sogenannten „Fake-Shop“ handelt, welcher bereits mehrfach in gleicher Weise in Erscheinung getreten ist.

kev/Polizei Gemünden