Fehler beim Ausparken in Gemünden

Dabei übersah der Mann, dass sich auf der Bahnhofstraße mittlerweile ein Rückstau gebildet hatte und fuhr gegen einen dort stehenden Citroen. Beim Unfall entstand ein Sachschaden von insgesamt circa 3.500 Euro.

Vorfahrt missachtet: Gemünden

Ebenfalls am Donnerstag, 11.10 Uhr, fuhr die 52-jährige Fahrerin eines Opel-Meriva vom Parkplatz an der Mainlände in die Bahnhofstraße ein. Dabei übersah sie den Fahrer eines Opel-Mokka, der die Bahnhofstraße von Lohr kommend in Richtung Wernfeld befuhr und es kam zum Zusammenstoß. Der Opel-Mokka wurde beim Aufprall so stark beschädigt, dass ein Abschleppfahrzeug benötigt wurde. Personen wurden zum Glück nicht verletzt. Der entstandene Schaden dürfte mindestens 9.000 Euro betragen.

Polizei Gemünden/ienc