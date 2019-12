Faustschläge Samstagnacht in der Würzburger Straße in Aschaffenburg

In den frühen Morgenstunden des Samstags gerieten zwei alkoholisierte Personengruppen in der Würzburger Straße aneinander und stritten sich lautstark. Im weiteren Verlauf schlug ein 33-Jähriger einem 26-Jährigen mehrfach mit der Faust ins Gesicht. Anschließend flüchtete der Täter mit einem Taxi, konnte jedoch wenig später von der Polizei gestoppt werden. Während der weiteren Sachverhaltsaufnahme wurde ein anderer alkoholisierter Beteiligter aggressiv gegenüber den eingesetzten Polizeibeamten, weshalb dieser in Gewahrsam genommen wurde. Der 26-Jährige wurde durch die Schläge leicht verletzt und zur weiteren Abklärung in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Den Täter erwartet nun eine Anzeige wegen Körperverletzung.

In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es einer Diskothek, erneut in der Würzburger Straße, zu einer Körperverletzung zwischen zwei alkoholisierten 23-Jährigen. Bei dem Streit schlug einer der Beiden dem Anderen unvermittelt mit der Faust ins Gesicht, woraufhin dieser zur ärztlichen Behandlung ins Klinikum Aschaffenburg verbracht wurde. Auch diesen Täter erwartet eine Anzeige wegen Körperverletzung.

mkl/Polizei Aschaffenburg