Faschingssonntag: Kein einziger Unfall im Kahlgrund

Und da auch die Ganoven wohl lieber Fasching feierten als irgendwo einzubrechen, gibt es auch auf dem Kriminalitätssektor ausnahmsweise mal nichts zu vermelden.

Lediglich zweier "Schnapsleichen", die offensichtlich zu lange und zu ausgiebig das tolle Treiben gefeiert hatten, mussten sich die Beamten in der Nacht zum Rosenmontag annehmen.

So wurde um kurz vor 20.30 Uhr in Kahl ein 5-6jähriger mit annähernd drei Promille in Gewahrsam genommen, der zuvor auf der Toilette einer Gaststätte eingeschlafen war, und kurz vor 02.30 Uhr schließlich noch ein 16-jähriger in Kleinkahl, nachdem er auf einer Feier bei der Versorgung durch den Rettungsdienst renitent gegen die Sanitäter vorgegangen war. Er hatte knapp zwei Promille intus. Beide durften ihren Rausch auf der Dienststelle ausschlafen.

vd/Polizei Alzenau