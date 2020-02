Faschingsbilanz in Aschaffenburg: Rangelein, Respektlosigkeit und ganz viel Alkohol

Am Faschingssonntag fand im Stadtgebiet der traditionelle Fastnachtsumzug ab etwa 14 Uhr statt, der witterungsbedingt von etwa 30.000 Zuschauern besucht wurde. Im Zusammenhang kam es insbesondere durch alkoholisierte bzw. unter Drogenkonsum stehende Jugendliche zu mehreren Einsätzen, bei denen auch eine entsprechende Respektlosigkeit gegenüber Polizei, aber auch Feuerwehr, Rettungsdienst und sonstigen Hilfskräften zu Tage kam. Im Folgenden waren folgende (relevantesten) Einsätze zu bewältigen:

Um 15:30 Uhr wurde in der Weißenburger Straße ein 24-Jähriger von einer Polizeistreife angetroffen, der mehrere Passanten anpöbelte. Nachdem er einem Platzverweis nicht nachkam, wurde der Mann in Sicherheitsgewahrsam genommen. Sein Alkoholpegel schlug mit gut einem Promille zu Buche.

Bei der Aufnahme eines Sachverhalts gegen 16:20 Uhr in der Goldbacher Straße mit Personalienfeststellung mischte sich ein amtsbekannter 18-Jähriger, der von den Maßnahmen nicht betroffen war, ein und beleidigte hierbei zwei Beamte der Operativen Ergänzungsdienste übelst. Anzeige wegen Beamtenbeleidigung wird erstattet.

Ein 19-Jähriger wollte gegen 16:25 Uhr in der Friedrichstraße bei dem Streit zwischen einem 20- und einem 22-Jährigen Mann vermitteln und bekam hierbei vom 22-Jährigen einen Schlag ins Gesicht, wodurch ihm ein Schneidezahn abbrach und er Schürfwunden und Prellungen erlitt. Auch der leichtverletze 20-Jährige erlitt bei der Auseinandersetzung Schläge an die Schläfe und trug leichte Verletzungen davon. Alle Beteiligten standen unter Alkoholeinfluss.

An der Unterführung zur City-Galerie kam es gegen 16:35 Uhr zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Gruppen mit jeweils vier oder fünf Personen. Hierbei trugen eine 18-Jährige und ein 19-Jähriger sowie ein 17-Jähriger durch Schläge, begangen von unbekannten Tätern, Platzwunden und Prellungen davon. Die unbekannten Randalierer entfernten sich vor dem Eintreffen der Polizei in unbekannte Richtung.

Besonders dreist agierte um 16:45 Uhr im Schöntal ein 20-Jähriger, der mehrfach vor einer Gruppe von Einsatzkräften der Operativen Ergänzungsdienste sein Gesäß entblößte, in dem er seine Hose herabzog. Das Delikt wird als Beamtenbeleidigung verfolgt.

Ein angetrunkener 19-Jähriger beleidigte in der Goldbacher Straße zunächst um 15 Uhr einen Polizeibeamten. Etwa zwei Stunden nach der Sachverhaltsaufnahme fiel er erneut auf, als er einen weiteren Ordnungshüter in seiner Ehre kränkte und ihm außer verbalen Entgleisungen auch noch den Mittelfinger vorstreckte. Daraufhin wurde er in Sicherheitsgewahrsam genommen und konnte seinen Rausch in der Arrestzelle ausschlafen.

Bei dem körperlich ausgetragenen Streit zwischen einem amtsbekannten 16-Jährigen und einem 22-Jährigen auf dem Vorplatz der City-Galerie erlitt der Ältere mehrere Platzwunden im Gesicht und einen ausgekugelten Daumen. Er wurde ins Klinikum Aschaffenburg gebracht und musste dort behandelt werden.

Auf dem Schlossplatz näherte sich ein 20-Jähriger einer 19-Jährigen, drückte sie rückwärts gegen einen Tisch und versuchte sie gegen ihren Willen zu küssen. Die junge Frau vertraute sich anschließend dem Security-Mitarbeiter an, der eine Polizeistreife alarmierte. Der Täter, aus einer Landkreisgemeinde stammend, war erheblich alkoholisiert und erhält nun eine Anzeige wegen sexueller Nötigung.

Ein 18-Jähriger wurde gegen 18:20 Uhr in der Strickergasse regungslos von einer Rettungsdienstbesatzung aufgefunden. Die zur Unterstützung hinzugezogene Polizeistreife entdeckte bei der Durchsuchung nach Ausweispapieren in einer Blechdose eine geringe Menge Haschisch, das sichergestellt wurde.

Verkehrsunfall beim Abbiegen

Mainaschaff. Am Sonntag, um 09:45 Uhr, befuhr ein 35-Jähirger mit seinem Pkw Seat die Straße An der Senne und wollte nach links in die Behringstraße abbiegen. Hierbei übersah er den aus der Behringstraße herannahenden 23-jährigen Unfallbeteiligten und kollidierte beim zu engen Abbiegevorgang mit dessen Audi. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es wird ein Sachschaden von circa 10.000 Euro angenommen.

Unfallflucht im Parkhaus

Am Samstag, in der Zeit zwischen 09:30 Uhr und 12:30 Uhr, wurde im Parkhaus Stadthalle, Ebene 2, ein blauer Audi A4 Avant von einem unbekannten Fahrzeug angefahren und an der linken hinteren Seite beschädigt. Der Verursacher flüchtete vom Ort des Geschehens und hinterließ einen Fremdschaden von 2.500 Euro.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Aschaffenburg unter der TelNr: 06021/857-2230 in Verbindung zu setzen.

Gartenhäuser aufgebrochen

Aschaffenburg. In der Zeit zwischen Samstag, 16 Uhr und Sonntag, 10:15 Uhr wurden in der Kleingartenanlage „Kleine Schönbuschallee“ zwei Wochenendhäuser von unbekannten Tätern angegangen. Beide wurden durchsucht und in einem Fall aus einem Schrank mehrere Dosen Wurst mitgenommen. Der Gesamtschaden beläuft sich auf circa 250 Euro.

Firmen-ED

Aschaffenburg. Unbekannte Täter stiegen in der Zeit zwischen Freitag, 17 Uhr und Montag, 06:30 Uhr in ein Bürogebäude in der Wailandtstraße. Zunächst hebelten sie Außenfenster auf und gelangten so ins Innere, dann durchwühlten sie Büros und Werkshallen. Im Obergeschoss versuchten die Täter anschließend mit einem Vorschlaghammer einen Tresor aufzuhebeln, was misslang. Trotzdem fielen ihnen an anderer Stelle einige hundert Euro Bargeld in die Hände und ein Kuchen aus dem Kühlschrank wurde verzehrt. Der Wert der Beute und angerichtete Sachschaden wird auf etwa 8.000 Euro geschätzt.

Polizei Aschaffenburg