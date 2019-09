Familienstreit in Münster löst größeren Polizeieinsatz aus

Nach ersten Erkenntnissen war der Streit um eine Immobilie im Laufe des Wochenendes Grund für die Eskalation. Rund 20 bis 25 Familienangehörige sollen am späten Samstagabend am Anwesen einer 35-Jährigen und ihres 26 Jahre alten Mannes in der Frankfurter Straße erschienen sein und den Ehemann bedroht haben. Um den Forderungen der Verwandten Nachdruck zu verleihen, sollen laut Zeugenaussagen auch Schusswaffen mitgeführt worden sein. Das Ehepaar aus Münster erstattete daraufhin Strafanzeige bei der Polizei in Dieburg.

Die Staatsanwaltschaft Darmstadt erwirkte daraufhin beim Amtsgericht Darmstadt Durchsuchungsbeschlüsse unter anderem für die Anwesen eines 30-Jährigen aus Münster sowie eines 38 Jahre alten Mannes aus Eppertshausen, die im Besitz der Waffen gewesen sein sollen. Beide Männer wurden am Montagabend durch Zivilfahnder festgenommen. Mit Unterstützung der Hessischen Bereitschaftspolizei durchsuchten Polizeikräfte im Anschluss insgesamt sieben Objekte in Münster, Eppertshausen, Babenhausen und Groß-Zimmern. Bei dem Einsatz konnten vier Schreckschusswaffen sowie eine Vorderlader Waffe sichergestellt werden. Die Ermittlungen des Kommissariats 10 der Darmstädter Kriminalpolizei dauern an.

dc/Meldung der Polizei Südhessen