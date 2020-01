Falscher Polizist bei Darmstadt festgenommen

Der 59-Jährige steht im dringenden Tatverdacht als Mitglied einer Betrugsbande, in der er als Geldabholer fungierte, den Versuch unternommen zu haben, einen 83- Jahre alten Mann aus Mühltal, um sein Hab und Gut zu bringen.

Im Vorfeld der Festnahme hatte der 83-Jährige über mehrere Tage hinweg, beginnend am Dienstag (14. Januar), unzählige betrügerische Anrufe mit der alt bekannten Masche erhalten. Eine freundliche aber bestimmte Stimme am anderen Ende des Telefons suggerierte dem Mühltaler, dass sein gesamtes Vermögen wegen freilaufender Räuber und korrupten Bankmitarbeitern nicht mehr sicher sei. Aufgrund dieser von den Betrügern konstruierten Gefahr, rieten die Täter dem Mann eindringlich, sein Geld bei der Bank abzuheben oder es wahlweise in Gold umzuwandeln. Ein Polizeibeamter würde dann sogar persönlich vorbeikommen und sein Vermögen für eine "sichere Verwahrung" in Empfang nehmen.

Glücklicherweise scheiterte dieses Vorhaben, denn Dank der aufmerksamen Angehörigen des Seniors, wurde zeitnah die richtige Polizei informiert und der Beschuldigte auf frischer Tat, nach Abholung des Geldes, noch am Tatort gestellt.

Bei dem Festgenommenen handelt es sich um einen 59 Jahre alten Mann aus dem Landkreis Offenbach. Der Tatverdächtige wurde einem Haftrichter vorgeführt, der den von der Staatsanwaltschaft Darmstadt beantragten Haftbefehl vollzog und den Beschuldigten in eine Justizvollzugsanstalt schickte. Derweil dauern die Ermittlungen zu den Hintergründen und weiteren Hintermännern an.

Unsere Tipps: Wie Sie mit solchen Anrufen am besten umgehen!

vd/Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft

Darmstadt und Polizeipräsidiums Südhessen