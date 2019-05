Falschen Spind verschlossen - Geldbeutel weg

Der Schwimmbadbesucher deponierte seine Sachen in einem Spind und verschloss aus Unachtsamkeit den Nachbarspind und nicht den, in dem er seine Sachen aufbewahrt hatte. Nach Ende seines Besuches musste er feststellen, dass seine Geldbörse mit 250 Euro Bargeld entwendet wurde. Die Polizei Marktheidenfeld hat die Ermittlungen aufgenommen.

Marktheidenfeld: Kleinunfall am Mainkai

Eine 37-jährige Auto-Fahrerin entdeckte am Sonntag gegen 13.30 Uhr, eine freie Parklücke am Mainkaiparkplatz. Da es sich aber um keinen Parkplatz handelte, stand dort ein Metallpfosten den sie übersehen hat. Sie fuhr mit ihrer rechten Fahrzeugfront dagegen. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf circa 1.150 Euro.

Marktheidenfeld: Von der Fahrbahn abgekommen

Am Sonntag, in den Morgenstunden, kam ein 21-jähriger Auto-Fahrer aus Unachtsamkeit in der Würzburger Straße nach rechts von der Fahrbahn ab. Hierbei beschädigte der Fahrer zwei Metallpoller. Der Sachschaden am Fahrzeug und an den Pollern beträgt circa 300 Euro.

Marktheidenfeld: Auto-Anhänger entwendet

Vom 24.05.2019 auf den 25.05.2019 entwendeten unbekannte Täter einen am Dillberg abgestellten hochwertigen, gegen Diebstahl gesicherten Auto-Anhänger im Wert von circa 11.000 Euro. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Marktheidenfeld Telefon 09391/9841-0.

