Falsche Spendensammlerin - Trickdiebstahl in Wörth

Hierbei stieg die unbekannte Täterin in das Auto des Geschädigten und hielt diesem eine Spendenliste vor. Als der Geschädigte einen geringen Geldbetrag übergeben wollte, konnte die Unbekannte mehrere hundert Euro Scheingeld aus dem Geldbeutel des Geschädigten entnehmen und verschwand schnell in eine Seitengasse. Beschreibung der unbekannte Täterin: Etwa 1,65 Meter groß, schlank, etwa 20 Jahre alt und trug eine helle, graue Bluse, dunkle Hose.

Die Polizei Obernburg bittet um Zeugenhinweise.

Mehrere Brände in Leidersbach, Niedernberg und Elsenfeld

Leidersbach, Lkr. Miltenberg. Am 03.09.19, 11:15 Uhr, ging die Meldung über ein Brand in der Volkersbrunner Straße, Ortsteil Volkersbrunn, im Wald in der Nähe des Sportplatzes, ein. Die örtliche Feuerwehr konnte das Feuer rasch löschen und eine Ausbreitung verhindern. Bezüglich der Brandursache bittet die Polizei Obernburg um Zeugenhinweise.

Niedernberg, Lkr. Miltenberg. Am 03.09.19, gegen 11 Uhr, entstand im Nordring an einem Privatanwesen ein Heckenbrand, wobei auch ein geparkter Wagen leicht beschädigt wurde. Ursache hierfür war das Abbrennen von Unkraut mit einem Bunsenbrenner durch den Hauseigentümer. Die Feuerwehr Niedernberg konnte den Brand löschen.

Elsenfeld, Lkr. Miltenberg. Am 03.09.19, gegen 06:30 Uhr, geriet in der Erlenbacher Straße, im Bereich des Märktezentrums, ein Zeitungsstapel von Exemplaren des „Main-Echo“ in Brand. Die Zeitungen wurden wohl vorsätzlich durch einen unbekannten Täter angesteckt. Die Polizei Obernburg bittet um Zeugenhinweise.

Unfallfluchten in Wörth und Kleinwallstadt - Zeugen gesucht

Wörth, Lkr. Miltenberg. Im Zeitraum 02.09.19, von 06:30 bis 09:30 Uhr, wurde in der Odenwaldstraße ein geparkter weißer Audi A1 durch ein vorbeifahrendes Fahrzeug touchiert und an der linken Fahrzeugfront beschädigt. Der Sachschaden, der durch den flüchtenden Fahrzeugführer verursacht wurde, beträgt 1500 Euro.

Ebenfalls am 02.09.19, in der Zeit von 12 bis 16 Uhr wurde in der Ludwigstraße in Wörth ein geparkter Pkw durch einen flüchtigen Fahrzeugführer beschädigt. Der Außenspiegel wurde dabei abgerissen. Bei dem flüchtigen Fahrzeug dürfte es sich um einen grünen Pkw gehandelt haben.

Kleinwallstadt, Lkr. Miltenberg. Im Zeitraum vom 30.08.19 bis 02.09.19 wurde ein geparkter Audi A4, silber, in der Bahnhofstraße, durch ein vorbeifahrendes unbekanntes Fahrzeug beschädigt und im vorderen linken Bereich verkratzt. Das Verursacherfahrzeug dürfte gemäß den Lackantragungen rot sein.

Handy aus Auto in Erlenbach geklaut

Erlenbach am Main, Lkr. Miltenberg. Am 02.09.19, in der Zeit von 19:30 bis 20:00 Uhr, wurde aus einem unverschlossenen Pkw in der Liebigstraße ein Mobiltelefon entwendet. Der Geschädigte hatte beim Entladen von Einkäufen den Pkw unverschlossen abgestellt. Der Beuteschaden beträgt ca. 450 Euro.

Fahren ohne Fahrerlaubnis in Sulzbach

Sulzbach, Lkr. Miltenberg Am 03.09.19, um 08:30 Uhr, wurde in der Bahnhofstraße ein Fahrzeugführer mit seinem Ford bei einer Verkehrskontrolle festgestellt, als er ein Mobiltelefon benutzte. Bei der Ahndung des Verstoßes gab der Fahrzeugführer falsche Personalien an. Der Grund hierfür wurde schnell bekannt: Zur Zeit besteht ein Fahrverbot gegen den Mann.

Hinweise an die Polizeiinspektion Obernburg, 06022 / 629 – 0

dc/Meldungen der Polizei Obernburg