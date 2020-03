Falsche Polizisten blitzen in Miltenberg ab

Bei einem Telefonat wollte der angebliche Polizeikommissar dem rüstigen Rentner einreden, dass in der Nachbarschaft eingebrochen wurde und seine Vermögenswerte jetzt nicht mehr sicher wären. Er würde vorbeikommen, um die Wertgegenstände, insbesondere Bargeld an sich zu nehmen, um diese vor einem möglichen Einbruch zu sichern. Das Gespräch wurde kommentarlos beendet und richtigerweise die Polizei verständigt. Hier weist die Polizei nochmals daraufhin, bei solchen Telefonaten unverzüglich die Polizei zu verständigen. Gerade die Betrugsmasche „Falscher Polizeibeamter“ und „Enkeltrick“ sind weiterhin die gängigsten Betrugsmaschen, die trotz aller Warnungen immer mal wieder von Erfolg gekrönt sind.

Nach Unfall abgehauen

Am Freitag gegen 18:15 Uhr beschädigte am Baumarkt ein Fahrzeugführer beim Öffnen seiner Autotür den nebenan geparkten Pkw. Trotz Begutachtung eines eventuellen Schaden fuhr der Fahrer mit seiner weiblichen Begleitung weiter, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Dumm gelaufen, dass im beschädigten Fahrzeug die Ehefrau des Halters saß und sich das Kennzeichen notierte. Am Fahrzeug entstand leichter Sachschaden und den Verursacher erwartet jetzt eine Anzeige wegen Unfallflucht.

Rauchentwicklung im Seniorenheim Großheubach

Gegen 19:25 Uhr rückte die Polizei zu einem Brandmeldealarm aus. Im Seniorenheim Großheubach hatte eine Altenpflegerin die Idee ein Handtuch in einer Mikrowelle zu erwärmen. Es entstand eine Rauchentwicklung und die Brandmeldeanlage löste aus. Glück im Unglück war, dass lediglich eine Rauchentwicklung entstand und das Handtuch kein Feuer fing. Es wurde niemand verletzt und es entstand Totalschaden am Handtuch. Durch Lüften des Raumes konnte die Geruchsbeeinträchtigung einfach beseitigt werden. Die FFW Großheubach war mit insgesamt fünf Einsatzkräften und zwei Einsatzfahrzeugen vor Ort und stellte schließlich die Brandmeldeanlage wieder zurück.

Diebstahl in Miltenberg aufgeklärt

Im Rahmen polizeilicher Ermittlungen konnten bei einer Wohnungsdurchsuchung bei einem 18-jährigen Mann eine Debitkarte einer fremden Person aufgefunden werden. Die Nachschau brachte auch noch den dazugehörigen Geldbeutel zum Vorschein. Beides wurde am Faschingswochenende verlustig gemeldet. Neben der Anzeige wegen Unterschlagung erwartet den jungen Mann noch eine Anzeige wegen Hehlerei, da er gegenüber den Polizeibeamten angab, dass er die Geldbörse samt Inhalt von einem unbekannten Freund abgekauft hätte.

Vandalismus in Faulbach

Am Wochenende vom 13. März bis 15. März kam es an der Sitzgruppe „Birkenruh“ zu einer Sachbeschädigung zum Nachteil der Gemeinde Faulbach. Hier wurde an einer Bank der Fuß abgerissen und der dazugehörige Holztisch angekohlt. Der Sachschaden wird auf insgesamt 300,- Euro geschätzt und die Polizei ist gerade in vorliegendem Fall auf sachdienliche Hinweise aus der Bevölkerung angewiesen.

vd/Polizei Miltenberg