Falsche Polizeibeamte bringen Mann aus Wertheim um Tausende Euro - Aktuell Betrugsversuche im Raum Aschaffenburg

Der Mann hatte nach dem Anruf eines falschen Polizisten am Freitagmorgen das Geld bei seiner Bank abgehoben und für die Betrüger zur Abholung bereit gelegt.

Aus diesem Grund warnt die Polizei erneut vor falschen Polizeibeamten am Telefon. Derartige Betrugsversuche laufen immer ähnlich ab. Der Anrufer versetzt die Angerufenen meist durch eine Geschichte über Einbrüche in der Nähe in Angst und Schrecken und versucht Informationen über deren finanziellen Verhältnisse auszuhorchen. Die Opfer sollen dann Geld oder Wertgegenstände zur Sicherung an die Täter übergeben. Kommt es anschließend zur Aushändigung von Wertsachen oder Geld an die Straftäter, sehen die Geschädigten es nie wieder.

Der Fall am Freitag zeigt, dass die Zahl derartiger Betrugsversuche nicht nachlässt und immer wieder besonders ältere Personen auf diese Betrugsmasche hereinfallen. Auch für den Raum Aschaffenburg und Würzburg gibt es aktuell eine Warnung. Wichtige Tipps haben wir hier zusammengefasst. Das LKA Baden-Württemberg und das Polizeipräsidium Heilbronn raten:

- Die Polizei ruft Sie niemals unter dem Polizeinotruf 110 an.

- Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen. Legen Sie den Hörer auf. So werden Sie Betrüger los.

- Werden Sie misstrauisch bei Forderungen nach schnellen Entscheidungen, Kontaktaufnahme mit Fremden sowie Herausgabe von persönlichen Daten, Bargeld, Schmuck oder Wertgegenständen.

- Wählen Sie die 110 und teilen Sie den Sachverhalt mit. Benutzen Sie nicht die Rückruftaste, da Sie sonst wieder bei den Tätern landen.

- Sprechen Sie am Telefon nicht über Ihre persönlichen und finanziellen Verhältnisse

- Beraten Sie sich mit Ihrer Familie oder Personen, denen Sie vertrauen.

Betrunkene an Weiterfahrt gehindert

Eine Betrunkene war am Samstagabend in Wertheim außer Rand und Band. Zeugen hatten die Polizei gegen 20.30 Uhr in die Ludwig-Erhard-Straße gerufen, um eine mutmaßlich betrunkene Frau daran zu hindern mit ihrem Fahrzeug davon zu fahren. Gäste einer Feier in der Wannsiedler Halle hatten der 41-Jährigen den Schlüssel zu ihrem Fahrzeug abgenommen und übergaben diesen an eine eintreffende Polizeistreife. Nur von der Frau war zunächst nichts zu sehen. Sie tauchte fast eine Stunde später wieder bei ihrem Auto auf und gab an mitnichten betrunken gefahren zu sein, stattdessen wäre sie vor Ort von einigen Partygästen abgefüllt worden. Zeugen schilderten einen anderen Ablauf der Ereignisse, weshalb die Frau einmal pusten musste. Da sie bei dem Alkoholtest fast 1,2 Promille aufwies, musste sie zur Blutentnahme mit ins Krankenhaus kommen. Auch hier zeigte sich die 41-Jährige uneinsichtig und versuchte aus der Klinik zu fliehen. Erst unter Zwang konnte ihr Blut abgenommen werden. Der Führerschein der Frau konnte nicht einbehalten werden, den hatte sie nämlich gar nicht dabei.

vd/Polizei Heilbronn