Gegen 18 Uhr am 2. Januar kam es in der Fährstraße zu einer Auseinandersetzung zwischen einem Ehepaar und einem Anwohner, nachdem über einen falschgeparktes Auto gestritten wurde. So kam es zunächst zu wechselseitigen Beleidigungen und schließlich zur körperlichen Auseinandersetzung zwischen den Männern, die nach dem Vorfall jeweils leichte Verletzungen geltend machten. Die Polizei Obernburg bittet um Zeugenhinweise.

Fahrraddiebstähle

Kleinwallstadt und Klingenberg. In der Silvesternacht kam es in Kleinwallstadt im Weibersweg und in Klingenberg in der Ringstraße jeweils zu Fahrraddiebstählen, die nachträglich angezeigt wurden. Die Polizei Obernburg bittet um Zeugenhinweise.

Diebstahl aus Auto

Mömlingen. Am 1. Januar, in der Zeit von 2 bis 14 Uhr, kam es im Mömlinger Neuer Weg zu einem Diebstahl aus einem geparkten Opel. Der Beuteschaden beträgt circa 60 Euro. Wie der Täter in den Auto gelangte ist unklar.

Alle Sachdienliche Hinweise an die Polizeiinspektion Obernburg,06022/629-0

Polizei Obernburg / xere