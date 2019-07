Er zog sich hierbei mehrere Brüche zu und wurde mittels Hubschrauber ins Klinikum verbracht.

Amorbach. In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde im Bereich der Würdtweinstraße ein am rechten Fahrbahnrand geparkter PKW Renault Megane durch einen vorbeifahrenden unbekannten Fahrzeugführer beschädigt. Es entstand Sachschaden auf der linken Fahrzeugseite in Höhe von ca. 6.000€. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Miltenberg unter 09371-9450 in Verbindung zu setzen.

Kleinheubach. In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde im Bereich der Pommernstraße ein geparkter PKW VW Vento durch Unbekannte auf der linken Seite verkratzt. Hierbei entstand Sachschaden in Höhe von ca. 200€. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Miltenberg unter 09371-9450 in Verbindung zu setzen.

Collenberg. Am gestrigen Nachmittag entzündeten sich aus ungeklärter Ursache bei einer Firma in Kirschfurt alte Filtermatten, welche in Gitterboxen im Firmenhof standen und entsorgt werden sollten. Die Feuerwehr Kirschfurt und Collenberg löschte die Matten ab. Durch den Brand entstand keinerlei Sachschaden.

Polizei Miltenberg/mkl