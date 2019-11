Fahrzeuge in Collenberg und Kleinheubach beschädigt

Ein bislang Unbekannter schlug die Fahrerscheibe des Wagens ein. Von Täter fehlt bislang jede Spur. Zeugen sind ebenfalls nicht bekannt. Am Peugeot entstand ein Schaden im unteren dreistelligen Eurobereich.

Kleinheubach. In der Zeit von Freitag, 19.00 Uhr, bis Samstag, 18.00 Uhr, wurden in der Hauptstraße gleich zwei Pkw von einem unbekannten Täter zerkratzt. Der Pkw, BMW, eines 30-Jährigen, sowie der Pkw, Audi, eines 23-Jährigen, welche bei genannter Örtlichkeit geparkt standen, wurden hierbei beschädigt. Bei beiden Fahrzeugen wurde die komplette rechte Fahrzeugseite mit einem spitzen und harten Gegenstand zerkratzt. Hierbei handelt es sich beide Male um jeweils einen durchgehenden Kratzer, welche sich über die gesamte rechte Fahrzeugseite der genannten Autos erstrecken. Von dem Täter fehlt bislang jede Spur. Zeugen sind hier ebenfalls nicht bekannt. An den Fahrzeugen entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro.

Polizei Miltenberg/mkl