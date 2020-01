Fahrzeug in Miltenberg angefahren und geflüchtet

Zudem hatte ein unbekannter Zeuge das Kennzeichen der mutmaßlichen Verursacherin auf einen Zettel notiert und an die Windschutzscheibe des geparkten Pkw geheftet. Hierdurch konnte durch die hinzugezogene Streife eine 86-jährige Ford-Fahrerin ermittelt werden, welche einräumte Verursacherin des Schadens an dem VW zu sein. Sie erwartet nun eine entsprechende Anzeige. Der unbekannte Zeuge wird gebeten, sich mit der Polizei Miltenberg in Verbindung zu setzen.

vd/Polizei Miltenberg