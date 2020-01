Fahrzeug fängt in Johannesberg-Steinbach Feuer

Plötzlich ging der Motorraum in Flammen auf. Als Ursache ist von einem technischer Defekt der Batterie auszugehen. Es wurde glücklicherweise keiner verletzt. Der Sachschaden liegt jedoch im fünfstelligen Bereich.

Praxis-Schild entwendet

Am Mittwoch, im Zeitraum von 12:30 Uhr bis 15:30 Uhr, entwendet ein unbekannter Täter ein Schild mit der Aufschrift einer Heilkunde-Praxis. Dieses Schild aus Plexiglas war an der Außenwand eines Wohnhauses in der Weißenburger Straße angebracht. Es entstand ein Schaden im niedrigen dreistelligen Bereich.

Geldbeutel gestohlen

Ein weiterer unbekannter Täter entwendete am Mittwochmittag die Geldbörse eines 43-Jährigen. Der Mann besuchte einen Supermarkt in der Horchstraße, als der Unbekannte gegen 13:30 Uhr den Geldbeutel aus der Hosentasche nahm. Darin enthalten waren diverse Dokumente.

Hinweise zu einer tatverdächtigen Person in beiden Fällen nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 entgegen.

Unfall bei Kleinostheim - Eine Person verletzt

Am Mittwochnachmittag, gegen 16:20 Uhr, befuhr ein schwarzer BMW X1 die Bundesstraße 8 in Richtung Kleinostheim. Als er nach links in Richtung Kieswerk abbiegen wollte, übersah er einen entgegenkommenden grauen BMW 1er. Trotz Ausweichversuche des 1er BMW kam es zur Kollision. Aufgrund der Wucht des Aufpralls wurden die Airbags des grauen 1er ausgelöst. Hieran verbrannte sich der Fahrer geringfügig an der linken Hand. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstanden über 15.000 Euro Sachschaden.

vd/Polizei Aschaffenburg