Fahrt unter Drogeneinfluss

Dieser gab an, dass er am Vorabend Amphetamin konsumiert habe. Es erfolgte die Sicherstellung des Autoschlüssels und Blutentnahme durch einen Arzt.

Geparktes Auto angefahren und abgehauen

Auf dem Parkplatz eines Marktes in der Müllerstraße wurde am Mittwoch, um 15:21 Uhr, ein geparkter Pkw Ford angefahren. Zeugen konnten beobachten, wie die Fahrerin eines Renaults den Ford während des Ausparkvorganges touchierte und anschließend unter Hinterlassung eines Fremdschadens von 2.000 Euro vom Unfallort flüchtete. Die Ermittlungen dauern an.

Trunkenheitsfahrt

Damm: In der Schönbornstraße wurde am Mittwoch, gegen 22:30 Uhr, der 39-jährige Fahrer eines Pkw Daimler zu einer Verkehrskontrolle angehalten. Die Polizeibeamten nahmen bei ihm deutlichen Alkoholgeruch wahr. Ein freiwilliger Alkoholtest ergab einen Wert von weit über 1,1 Promille. Deshalb wurde das Auto verkehrssicher auf einem Parkplatz abgestellt, die Weiterfahrt unterbunden und der Fahrzeugschlüssel gefahrenabwehrend sichergestellt. Anschließend folgte eine Blutentnahme durch einen Arzt.

Betäubungsmittelverstöße

Am Mittwoch, um 17:40 Uhr, wurde in der Würzburger Straße ein 41-Jähriger beobachtet, wie er eine Pfeife beim Erblicken der Polizeistreife auf den Boden legte. Die Überprüfung ergab, dass darin ein Tabak-Marihuana-Gemisch enthalten war. Dieses wurde sichergestellt, Anzeige wegen eines Verstoßes nach dem Betäubungsmittelgesetz wird vorgelegt.

Um 23:50 Uhr wurde am Ausgang des Hauptbahnhofs in der Ludwigstraße ein 16-Jähriger kontrolliert. Er führte einen kleinen Klumpen Haschisch mit sich, der in Folie eingewickelt war. Das Betäubungsmittel wurde sichergestellt, die Erziehungsberechtigen werden vom Sachverhalt in Kenntnis gesetzt.

Fahren ohne Fahrerlaubnis

Hösbach: Ein 46-Jähriger konnte bei einer Kontrolle am Donnerstag, den 12.12. den Beamten keine Fahrerlaubnis vorzeigen. Die weiteren Überprüfungen ergaben nun, dass er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Er führte am Tattag einen Pkw Alfa. Die 35-jährige Besitzerin des Fahrzeugs, welche zum Tatzeitpunkt Beifahrerin war, wird wegen Ermächtigen zum Fahren ohne Fahrerlaubnis ebenfalls angezeigt.

Trunkenheitsfahrt

Mainschaff: Am Donnerstagmorgen, um 00:30 Uhr, blieb ein 20-Jähriger mit seinem Pkw Opel auf der Bundesstraße 8 in der Gemarkung Mainschaff liegen. Bei der Absicherung durch eine herbeigerufene Polizeistreife konnte bei ihm Alkoholgeruch wahrgenommen werden. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp zwei Promille. Es folgten Sicherstellung des Führerscheines und Blutentnahme durch einen Arzt im Klinikum. Das nicht mehr fahrbereite Fahrzeug wurde abgeschleppt.

vd/Polizei Aschaffenburg