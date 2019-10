Fahrt unter Drogeneinfluss in Großwallstadt

Der Vito-Fahrer war einer Streife auf der Staatstraße aufgefallen und kurz vor dem „Blauen Wunder“ auf seine Fahrtüchtigkeit überprüft worden. Hierbei stellten die Beamten der Polizei Obernburg drogentypische körperliche Ausfallerscheinungen fest. Der Laster-Fahrer räumte schließlich ein, an einem Joint mitgeraucht zu haben.

Cannabisgeruch im Auto: Klingenberg

Bei einer nächtlichen Verkehrskontrolle in Klingenberg ist am Dienstagfrüh, gegen 03.00 Uhr, eine Drogenkonsumentin aufgefallen. Die Beamten hatten sie im Wiesgrabenweg angehalten. Bei der Kontrolle strömte starker Cannabisgeruch aus dem Fahrzeuginnern. Die 26-jährige Fahrerin räumte ein, kurz vor Fahrtantritt Marihuana geraucht zu haben. Bei der Durchsuchung ihres Autos fanden die Beamen auch noch eine geringe Menge Marihuana vor.

Reifen plattgestochen: Mönchberg, Untere Dorfstraße

Unbekannte haben, vermutlich in der Nacht von Sonntag auf Montag in der Unteren Dorfstraße in Mönchberg ein Auto beschädigt. Die Besitzerin des blaue VW Polo stellte am Montag früh gegen 08.30 fest, dass der vordere rechte Reifen ihres Fahrzeuges plattgestochen wurde. Hierdurch entstand Sachschaden in Höhe von ca. 250 Euro.

Hinweise an die Polizeiinspektion Obernburg, 06022 / 629 – 0

Polizei Obernburg/ienc