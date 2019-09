Fahrt unter Drogeneinfluss auf B469 bei Kleinheubach

Den Beamten schlug hierbei gleich Marihuana-Geruch aus dem Fahrzeug entgegen, woraufhin der Fahrer und sein Auto genau in Augenschein genommen wurden. Schlussendlich konnten 5 Gramm Amphetamin und 3 Gramm Marihuana aufgefunden werden. Beim 33-jährigen Fahrer wurden drogentypische Ausfallerscheinungen festgestellt, die darauf durchgeführten Vorteste verliefen auf THC und Amphetamin positiv, woraufhin eine Blutentnahme erfolgte. Die Weiterfahrt wurde unterbunden. Gegen den wohnsitzlosen Mann wird nun unter anderem wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz ermittelt.

Fahrerin mit 2,78 Promille: Kleinheubach

Beim Wenden auf einem Parkplatz am Hundsrück kam am Sonntag gegen 12.40 Uhr eine 50-jährige VW-Fahrerin von der Fahrbahn ab und blieb in einem Graben hängen. Bei der Unfallaufnahme konnte starker Alkoholgeruch festgestellt werden, ein Alkotest ergab einen stolzen Promillewert von 2,78. Die Folge: Blutentnahme sowie Einbehaltung des Führerscheins. Der Sachschaden an dem VW beläuft sich auf circa 3.000 Euro.

Polizei Miltenberg/ienc