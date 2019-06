Fahrt im neu gekauften Auto endet in Weibersbrunn

Gegen 13:30 Uhr wurde am Sonntag ein Mercedes aus dem Raum Wuppertal auf der A3 in Fahrtrichtung Würzburg zur Kontrolle angehalten. Während der Überprüfung wurde von den Beamten festgestellt, dass der 40-Jährige Fahrer aus dem Kreis Dingolfing-Landau den Wagen an diesem Tag bei Wuppertal gekauft hatte und ihn nun an seine Heimatadresse überführen wollte.

Für das Auto bestand allerdings weder eine amtliche Zulassung für den Straßenverkehr noch eine gültige Haftpflichtversicherung. Den Mann erwartet nun unter anderem eine Anzeige wegen eines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz. Zudem durfte der Mann seine Fahrt mit dem Fahrzeug nicht fortsetzen.

Falscher Führerschein

Weibersbrunn, Kreis Aschaffenburg. Am Sonntag, wurde gegen 13:45 Uhr ein VW Golf aus dem Raum Dingolfing auf der A3 in Fahrtrichtung Würzburg zur Verkehrskontrolle angehalten und überprüft. Hierbei konnte der aus dem Kosovo stammende 25-Jährige Fahrer lediglich eine kosovarische Fahrerlaubnis vorweisen. Da der Herr allerdings seit geraumer Zeit einen festen Wohnsitz in Deutschland hat, hätte er auch eine deutsche Fahrerlaubnis benötigt. Seine kosovarische Fahrerlaubnis berechtigte ihn nicht mehr ein fahrerlaubnispflichtiges Fahrzeug in Deutschland zu führen. Die Weiterfahrt des Mannes wurde unterbunden, ihn erwartet eine Strafanzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

dc/Meldungen der Verkehrspolizei Aschaffenburg-Hösbach