Fahrstreifen gewechselt, Mittelfinger gezeigt, Waffe gezogen

Die Polizei wurde alarmiert und nahm sofort mit mehreren Streifen die Verfolgung des BMW auf. Der 35-jährige BMW-Fahrer konnte auf der Obernauer Umgehungsstraße gestellt und festgenommen werden. Während der Sachverhaltsaufnahme stellte sich eine nicht geladene CO2-Waffe, die hinter dem Beifahrersitz lag, als Tatmittel heraus. Diese war jedoch als solche nicht gekennzeichnet und erkennbar. Während des Einsatzes wurde niemand verletzt. Die Polizei ermittelt nun wegen Bedrohung, Beleidigung und eines Verstoßes gegen das Waffengesetz.

BMW beschädigt und geflüchtet

Aschaffenburg. Ein unbekannter Fahrzeugführer beschädigte im Zeitraum von Dienstag, 18.30 Uhr, bis Mittwoch, 8.30 Uhr, einen 3er BMW. Dieser stand am Fahrbahnrand der Yorckstraße geparkt und weist nun eine Beschädigung am linken Fahrzeugheck auf. Die Schadenshöhe beträgt in etwa 2000 Euro.

Hinweise zu einem flüchtigen Fahrzeug nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 entgegen.

Beim Marihuana-Konsum erwischt

Aschaffenburg. Am Mittwochabend gegen 20.30 Uhr wurde ein 22-Jähriger durch eine Streife der Polizeiinspektion Aschaffenburg am „Perth Inch“ in der Suicardusstraße angetroffen, während dieser sich einen Joint anzündete. Eine Kontrolle des jungen Mannes brachte weitere mitgeführte Rauschgiftutensilien ans Tageslicht. Die Marihuana-Zigarette wurde sichergestellt. Der 22-Jährige wird nun nach dem Betäubungsmittelgesetz angezeigt.

VW angefahren - Täter flüchtig

Hösbach. In der Zeit von Dienstag, 19.15 Uhr, bis Mittwoch, 8.11 Uhr, beschädigte ein unbekannter Fahrzeugführer einen VW Passat. Der Eigentümer hatte diesen vor einem Hotel in der Aschaffenburger Straße abgestellt. Nun fand er sein Fahrzeug mit einem Streifschaden am linken Heck vor. Der Sachschaden wird auf 1500 Euro geschätzt. Hinweise zu einem flüchtigen Fahrzeug nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 entgegen.

ves/Polizei Aschaffenburg