Fahrräder in Aschaffenburg gestohlen

In der Zeit von Mittwoch, 22 Uhr bis Donnerstag, 14:30 Uhr verschwand aus einem Fahrradkeller in der Beckerstraße ein Kinderrad der Marke Bocas Dakota, gelb sowie ein Rad der Marke Kodiak Bergsteiger, grün-schwarz. Die Räder haben einen Zeitwert von knapp 1.000 Euro und waren mit einem Schloss gesichert.

Ladendieb gestellt

Am Donnerstag, gegen 15 Uhr, beobachtete ein Ladendetektiv einen 24-Jährigen, wie er mit einer Sportkombination in die Herrenankleide eines Geschäftes in der City-Galerie ging, dort das Preisetikett wohl entfernte und das Oberteil unter seine mitgebrachte Jacke zog. Bei der Kontrolle kam die Ware im Wert von knapp 50 Euro zum Vorschein. Anzeige wegen Ladendiebstahls wird erstattet, Hausverbot ausgesprochen.

Betäubungsmittelverstöße

Am Donnerstag, um 15:30 Uhr, beobachtete eine zivile Polizeistreife einen 25-Jährigen auf einem Spielplatz in der Inselstraße, wie er einen Joint rauchte. Das Rauchgerät sowie eine geringe Menge aufgefundenen Rauschgifts wurden sichergestellt, Anzeige wird vorgelegt.

Bei einer weiteren Kontrolle einer Personengruppe am gleichen Tag, gegen 19:40 Uhr, am „Ludwigstempel“ in der Verlängerung der Bischbergstraße, nahm die Besatzung des Streifenwagens deutlichen Marihuana-Geruch wahr. Bei zwei 18-Jährigen konnten sie in der Folge eine geringe Menge Marihuana auffinden und sicherstellen. Auch hier ergeht Anzeige an die Staatsanwaltschaft wegen eines Verstoßes nach dem Betäubungsmittelgesetz.

Vorfahrtsunfall

Hösbach. Am Donnerstag, um 16:30 Uhr, befuhr ein 84-jähriger Rentner mit seinem VW von Hösbach kommend die Auffahrtstangente der Staatsstraße 2307 in Richtung Schimborn. Die Vorfahrt ist hier speziell durch das Verkehrszeichen 205 (Vorfahrt gewähren!) geregelt. Der Senior übersah beim Überwechseln auf den linken Fahrstreifen einen Pkw der gleichen Marke, der von einer 44-Jährigen gesteuert wurde. Es kam zur seitlichen Kollision beider Autos, wobei ein Sachschaden von knapp 8.000 Euro zu Buche schlägt.

kev/Polizei Aschaffenburg