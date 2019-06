Fahrradverkauf endet mit Strafverfahren

Das etwa 180 Euro teure Rad wurde am Dienstagabend von einem Grundstück in der Gutenbergstraße entwendet und kurze Zeit später über eine Verkaufsplattform im Internet angeboten. Sofort erkannte die aufmerksame Mutter das Zweirad ihres Sohnes wieder und veranlasste ein Treffen, bei dem sie auch die Polizei hinzuzog. Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wurden die Beiden in die Obhut ihrer Eltern übergeben. Jetzt werden sich die Jugendlichen aus Groß-Zimmern in einem Strafverfahren verantworten müssen.

vd/Polizei Südhessen