Eine 25-jährige Fahrradfahrerin übersah am Montag gegen 10.25 Uhr ein am Fahrbahnrand geparktes Auto und fuhr mittig gegen das Heck des roten Skoda. Die Radfahrerin wurde bei dem Unfall verletzt und musste nach Erstversorgung durch einen Notarzt mit einem Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden. An dem Skoda und dem Fahrrad entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von ca. 3200.- Euro.

Baumgeäst gestreift

Gegen 05:25 Uhr übersah ein 61-jähriger Autofahrer, auf der Kreisstraße MSP 11 zwischen Karlburg und Harrbach, einen am Straßenrand umgefallenen Baum, dessen Geäst auf die Fahrbahn reichte. Das Auto streifte das Geäst, wobei an dem VW Golf die Frontscheibe beschädigt wurde. Der Baum wurde durch die verständigten Helfer der Freiwilligen Feuerwehr aus Harrbach von der Fahrbahn geräumt.

sru / Quelle: Polizei Karlstadt