Fahrradfahrer stürzt und verliert Bewusstsein

Nach derzeitigen Erkenntnissen scheidet eine Fremdbeteiligung aus. Bei den Untersuchungen im Kreiskrankenhaus Lohr stellte man außerdem noch einen Oberschenkelbruch fest. Die Polizeiinspektion Lohr a.Main erbittet Hinweise unter Tel. 09352/8741-0.

Unfall auf der B26

Am Montagmorgen, gegen 07:30 Uhr, überholte eine 20-Jährige mit ihrem schwarzen Audi A3 auf der B26, kurz hinter dem Ortsausgang Lohr in Richtung Aschaffenburg, offenbar recht haarig. Sie habe jedenfalls den Überholvorgang dringend abbrechen müssen. Deswegen scherte sie so knapp vor dem überholten weißen Lkw mit Tankaufbau ein, dass die hintere Stoßstange ihres A 3 abgerissen wurde. Sie fuhr zunächst noch weiter bis Rechtenbach, um auf den Tanklaster zu warten. Dieser kam dort aber nicht an. Der Sachschaden am A 3 wird auf etwa 1500 Euro geschätzt.

Die Polizeiinspektion Lohr a.Main, bittet Personen, die Hinweise zum Lkw, sowie zum Unfallhergang machen können, sich unter Tel. 09352/8741-0 zu melden.



Rettungshubschrauber nach Vorfahrtsunfall

Am Montagvormittag, gegen 09:50 Uhr, fuhr eine 36-Jährige mit ihrem Audi A6 von Lohr in Richtung Marktheidenfeld. An der nördlichen Anschlussstelle Rodenbach wartete eine 69-Jährige mit ihrem VW Polo. Just in dem Moment, als der A 6 die Anschlussstelle passierte, fuhr die 69-Jährige los, um die Staatsstraße zu überqueren. Offenbar nahezu ungebremst, mit der vorderen rechten Ecke, erfasste der A 6 den VW Polo vorne links. Beide Pkw wurden so schwer beschädigt, dass sie nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt werden mussten. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 40.000 Euro geschätzt.

Der Rettungshubschrauber verbrachte die 69-Jährige zur Versorgung ins Uniklinikum Würzburg, während die Fahrerin des A6 mit dem Rettungswagen ins Kreiskrankenhaus Lohr verbracht wurde. Beide wurden mittelschwer verletzt.

Polizei Lohr