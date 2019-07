Fahrradfahrer stirbt nach Unfall

Laut Polizeibericht hatte ein Autofahrer beim Linksabbiegen von der Linkstraße in die Mainaschaffer Straße den entgegenkommenden Mann auf dem Fahrrad übersehen. Dieser prallte mit seinem Rad in die Beifahrerseite des Autos und kam anschließend mit schweren Kopfverletzungen ins Krankenhaus. Es bestehe akute Lebensgefahr, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Irrtümlich war in ihrem Bericht von einem 25 Jahre alten Radfahrer die Rede.

Tatsächlich sei dieser 84 Jahre alt gewesen, erklärte ein Angehöriger gegenüber unserer Redaktion. Der Mann sei am Donnerstagabend im Krankenhaus im Kreise seiner Familie an seinen schweren Verletzungen gestorben. fka