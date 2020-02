Fahrradfahrer schrammt Auto in Kahl und flüchtet

Am Dienstag gegen 23.00 Uhr stand ein 27-jähriger Kahler mit seinem Seat im Brückenweg, als er plötzlich einen lauten Kanll wahrnahm. Offenbar fuhr ein Fahrradfahrer seinen Pkw an, dieser flüchtet, ohne sich um den angerichteten Schaden in Höhe von etwa 170 Euro zu kümmern. Bei dem Zusammenstoß wurde nur das linke Rücklicht beschädigt. Der Radfahrer trug eine schwarze „Bomberjacke“ und eine schwarze Kapuze auf dem Kopf.

Unfallflucht beim Einkaufen

Schöllkrippen, Lkr. Aschaffenburg. Am 04.02.2020 zwischen 15.30 Uhr und 16.15 Uhr wurde in Schöllkrippen, Höhe Aschaffenburger Straße 78, der blaue VW Golf eines 25-jährigen Offenbachers an der Beifahrertüre beschädigt. Der Sachschaden wird auf rund 1.000 Euro geschätzt. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne seine Personalien zu hinterlassen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Alzenau unter der 06023/944-0 zu melden.

Betrunkener Sattelzug-Fahrer

Alzenau, Lkr. Aschaffenburg. Am Dienstag gegen 18.30 Uhr versuchte ein Lastwagen-Fahrer mit seinem 40-tonner an einer Laderampe im Industriegebiet Süd einzuparken. Dabei touchierte er einen bereits stehenden 40-tonner. Obwohl ihn der Geschädigte Lkw-Fahrer ansprach, ging der Verursacher weg. Daraufhin wurde die Polizei verständigt. Der angerichtete Schaden wird auf mindestens 3.000 Euro geschätzt. Als der Fahrer gegen 19.15 Uhr zurückkehrte, schwankte er deutlich. Ein Alkotest ergab einen Wert von 2,92 Promille. Dem Fahrer wurde der Führerschein abgenommen und eine Blutprobe durchgeführt. Die Firma konnte sofort einen Ersatzfahrer organisieren, der dann die Weiterfahrt übernahm.

Beim Kiffen erwischt

Kahl am Main, Lkr. Aschaffenburg. Am 04.02.2020 gegen 23.30 Uhr wurden drei junge Kahler im Alter von 18 und 19 Jahren in der Tiefgarage einer Kontrolle unterzogen. Hierbei fiel deutlicher Marihunageruch auf. Eine genauere Nachschau erbrachte knapp drei Gramm Marihuana zum Vorschein. Alle drei werden wegen des Besitzes von Betäubungsmitteln angezeigt.

dc/Meldungen der Polizei Alzenau