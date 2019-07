Fahrradfahrer mit zu viel Promille in Miltenberg

Weil er mit seinem unbeleuchteten Fahrrad die Mainstraße am Freitag, gegen 01:30 Uhr, entlangfuhr, wurde ein 35-jähriger Radfahrer einer Kontrolle unterzogen. Deutlicher Alkoholgeruch veranlasste die Beamten zu einem Alko-Test, welcher mit 1,68 Promille einen stolzen Wert zeigte. Der Fahrradfahrer musste eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Ihn erwartet eine Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs.

Unfallflucht Kleinheubach

In der Seehecke wurde am Donnerstag, in der Zeit zwischen 08:50 Uhr und 09:05 Uhr ein geparkter Opel / Astra angefahren. Der Unbekannte hinterließ an der hinteren Stoßstange einen Sachschaden in Höhe von 1.700 Euro.

dc/Meldungen der Polizei Miltenberg