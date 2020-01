Fahrradfahrer in Wertheim bei Unfall verletzt

Der Lenker eines VWs setzte gegen 12.40 Uhr rückwärts aus einer Hofeinfahrt in der Kilianstraße in Wertheim. Er bemerkte den herannahenden Fahrradfahrer, der gerade auf dem Rückweg zur Arbeit war und stoppte daher seinen Caddy. Vermutlich wegen zweier am Fahrbahnrand geparkten Autos übersah der Radler den halb auf der Straße stehenden Kleintransporter und krachte ins Heck des Wagens. Der 38-Jährige wurde dabei leicht verletzt und kam in eine Klinik.

Polizei Heilbronn