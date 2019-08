Fahrradfahrer bei Unfall in Lohr verletzt

Ein 35-jähriger Pkw-Fahrer kam aus der Straße „Springerhof“. An der Einmündung zur Rodenbacher Straße übersah er offensichtlich den von rechts kommenden bevorrechtigten Fahrradfahrer und es kam zum Zusammenstoß. Der Radfahrer stürzte dabei und klagte über Schmerzen am rechten Arm. Die entstandenen Sachschäden an den Fahrzeugen dürften ca. 500 Euro betragen.

Handlauf an Wassertretanlage beschädigt

An der Wassertretanlage in der Orber Straße in Frammersbach, Lkr. MSP, wurde in der Zeit von 25.07. - 26.07. der Metall-Handlauf erheblich beschädigt. Der bislang unbekannte Täter riss den Handlauf des Metallgeländers ab und ließ das Teil anschließend an der Tretanlage liegen. Der Schaden wird vom Markt Frammersbach auf ca. 600 Euro beziffert. Hinweise nimmt die PI Lohr am Main entgegen.

Verkehrsunfallflucht

Ein Mitarbeiter der Stadt Lohr am Main teilte am Mittwoch mit, dass ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer die Schranke am Seeweg-Parkplatz unter der Neuen Mainbrücke beschädigt hat. Dort konnte festgestellt werden, dass der Unfallverursacher offensichtlich gegen die Schranke gefahren ist und diese um etwa einen Meter nach innen verbogen hat. Durch eine Videoaufzeichnung konnte später festgestellt werden, dass es sich beim dem gesuchten Verkehrsteilnehmer um eine ca. 50 Jahre alte Fahrradfahrerin mit einem schwarz-weißen E-Bike der Marke KTM handelte. Die Dame unterließ es, nach ihrem Anstoß die Polizei zu verständigen. Die Höhe des entstandenen Sachschadens konnte noch nicht beziffert werden. Zeugen bzw. die betreffende Fahrradfahrerin können sich bei der Polizei in Lohr am Main melden.

Verkehrsunfall beim Abbiegevorgang

In der Anlagestraße in Lohr am Main, Lkr. MSP, kam es am Mittwoch um 16.50 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Eine Pkw-Fahrerin befuhr die Anlagestraße und wollte nach links in den Kellers-Rempel abbiegen. Dabei übersah sie offensichtlich einen entgegenkommenden Pkw. Sie konnte ihr Fahrzeug zwar noch anhalten, stand aber bereits teilweise auf der Gegenfahrspur. Dadurch kam es zum Zusammenstoß. Der Sachschaden an beiden Fahrzeugen beträgt ca. 1500 Euro. Zeugen können sich bei der PI Lohr am Main melden.

Zwei alkoholisierte Fahrradfahrer nach Festwochenbesuch

Ein alkoholisierter Fahrradfahrer war in der Nacht von Mittwoch auf Samtag mit seinem E-Bike auf dem Fahrradweg zwischen Lohr und Lohr-Sackenbach unterwegs und wurde von einer Polizeistreife kontrolliert. Dabei wurde eine erhebliche Alkoholisierung festgestellt. Der Radler musste seine Weiterfahrt deshalb abbrechen und sich stattdessen einer Blutentnahme unterziehen.

Ein zweiter Fahrradfahrer wurde von der Polizei in Bereich der Osttangenten gegen 01.20 Uhr kontrolliert. Der Mann saß alkoholisiert am Boden neben seinem Fahrrad und gab gegenüber den Beamten an, dass er anschließend nach Hause fahren werde. Ein durchgeführter Alkotest erbrachte einen Wert von fast 2 Promille, so dass ihm die Heimfahrt mit dem Fahrrad verboten wurde und er den Heimweg zu Fuß antreten musste.

mci / Quelle: Polizei Lohr