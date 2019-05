Fahrraddiebstahl vereitelt

Gegen 15.30 Uhr bemerkte er einen fremden Mann, der mit seinem Fahrrad losfahren wollte. Der Mann ließ das Rad daraufhin zurück und flüchtete zu Fuß. Er konnte zunächst auch vom Geschädigten gestellt werden, rannte dann aber erneut davon.

Beschreibung des Täters: Ca. 25 Jahre alt, schlank, 180 cm groß.

Wer hat etwas beobachtet oder kann Hinweise auf den bislang unbekannten Täter geben? Die Polizeistation Gemünden, Tel. 09351/97410, ermittelt wegen Fahrraddiebstahl.

Ladendieb flüchtete

Gemünden: Am Mittwoch gegen 12.00 Uhr wurde ein junger Mann in einem Lebensmittelgeschäft in der Bahnhofstraße dabei beobachtet, wie er eine Flasche Haarspray einsteckte. An der Kasse bezahlte er lediglich ein Fertiggericht. Als er nach dem Verlassen des Marktes vom Marktleiter angesprochen wurde, zeigte er den Inhalt seiner Taschen. Auf die Aufforderung, auch seine Jacke zu öffnen, rannte der junge Mann davon und „entsorgte“ dabei das Diebesgut. Der Marktleiter hielt in der Bahnhofstraße kurz entschlossen ein Auto an. So konnte er den Dieb einholen und stellen. Bei einer Nachschau auf dem Fluchtweg konnte die Dose Haarspray im Wert von 3,80 Euro durch die Polizei aufgefunden werden.

Gegen den 17-jährigen Jugendlichen wird Anzeige wegen Ladendiebstahl erstattet.

Beim Autofahren Mobiltelefon benutzt

Gemünden: Am Mittwoch, gegen 12.20 Uhr, wurde im Rahmen einer Verkehrskontrolle ein Autofahrer beim Telefonieren mit seinem Mobiltelefon gesehen. Da der 41-jährige Fahrer seinen Wohnsitz nicht in der Bundesrepublik Deutschland hat, musste er eine Sicherheitsleistung in Höhe von 128,50 Euro (entspricht der zu erwartenden Geldbuße) bezahlen.

Autoreifen beschädigt

Gemünden: In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, 21./22.05.2019, parkte eine 58-jährige Autofahrerin ihren schwarzen VW Passat vor ihrem Wohnanwesen im Baumgartenweg.

Am Morgen bemerkte sie, dass der rechte hintere Reifen beschädigt war. Es wird davon ausgegangen, dass ein bislang unbekannter Täter eine Schraube in den Reifen gedreht hat.

Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 200 Euro. Wer hat etwas beobachtet? Hinweise erbittet die Polizeistation Gemünden, Tel. 09351/97410.

Diebstahl und Sachbeschädigung auf Baustelle

Karsbach: Am Dienstag, im Zeitraum von 13.15 bis 19.00 Uhr, wurde von einer Baustelle eine 12-V-Batterie entwendet und ein Signalgeber beschädigt.

Die Gegenstände standen an der B27 und weisen auf die Umleitungsstrecke zwischen Heßdorf und Karsbach hin. Die Batterie wurde aus einem verschlossenen Metallbehälter entwendet. Der Behälter war mit einem Schloss gesichert, welcher aufgebrochen wurde. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 680 Euro.

Wer hat etwas beobachtet? Hinweise auf die bislang unbekannten Täter erbittet die Polizeistation Gemünden, Tel. 09351/97410.

vd/Polizei Gemünden