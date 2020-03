Fahrraddiebstahl aus Hof in Elsenfeld gestohlen

Ein Nachbar konnte noch erkennen, wie der unbekannte männliche Täter damit in Richtung Erlenbacher Straße davonfuhr. Das Fahrrad hat noch einen Zeitwert von etwa 600 Euro.

Joint konsumiert

Erlenbach am Main Zwei junge Männer fielen einer Fußstreife der hiesigen Sicherheitswacht am gestrigen Mittwoch, gegen 18:45 Uhr, am Erlenbacher Bahnhof auf. Diese verkonsumierten hier in aller Öffentlichkeit einen Joint. Eine hinzugerufene Streife der PI Obernburg konnte die Männer antreffen und überprüfen. Sie erwartet nun eine Anzeige nach dem Betäubungsmittelgesetz.

Mercedes in Elsenfeld zerkratzt

Elsenfeld Bereits im Zeitraum von Samstag, 29.02.2020 bis Sonntagabend, 01.03.2020, wurde ein schwarzer Mercedes großflächig zerkratzt. Dieser stand ordnungsgemäß auf einem Parkplatz im Mühlweg. Der Sachschaden wird auf knapp 2000 Euro geschätzt.

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Obernburg unter Tel. 06022/629-0

dc/Meldungen der Polizei Obernburg