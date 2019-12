Fahrraddiebstähle im Raum Obernburg

Ein Fahrraddiebstahl ist aus Elsenfeld gemeldet worden. Ein Elsenfelderin hatte am späten Nachmittag ihr schwarzes Stevens-Bike in einem Hinterhof in der Hauptstraße abgestellt. Das Rad im Wert von gut 600 Euro war hier mit einem Kettenschloss an einem im Hof befindlichen Krad angekettet. Der unbekannte Dieb überwand die Sicherung und ließ das Bike mitgehen.

Ein weiterer Raddiebstahl wurde aus Obernburg gemeldet. Hier hatte ein 15-jähriger Obernburger das E-Bike seiner Mutter im Bereich der Bushaltestelle in der Berufschulstraße abgestellt und war dann mit dem Bus weggefahren. Ein noch unbekannter Mann nutzte die Gelegenheit und fuhr mit dem unverschlossenen E-Bike Richtung Araltankstelle davon. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem unbekannten mit dem E-Bike verlief erfolglos. Der angerichtet Diebstahlsschaden beträgt ca. 1900 Euro.

Fahren ohne Fahrerlaubnis

Niedernberg, Großostheimer Straße. Eine bereits mehrmals aufgefallene „Schwarzfahrerin“ ist einer Streife der PI Obernburg am Dienstag Abend gegen 21.55 Uhr in Niedernberg aufgefallen. Die eingesetzten Beamten erkannten das Fahrzeug der Niedernbergerin im Gegenverkehr und kontrollierten hierauf das Fahrzeug. Die ertappte Dame räumte bei der anschließenden Kontrolle sofort ein, keine Fahrerlaubnis mehr zu besitzen. Sie erwartet eine neuerliche Anzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

Lkw-Fahrer verursacht betrunken Unfall

Elsenfeld, Erlenbacher Straße. Ein Unfall mit einem betrunkenen Lkw-Fahrer ist am Dienstag Abend gegen 18.40 Uhr vom Parkplatz vor dem Elsenfelder Logistikzentrum des ICO gemeldet worden. Der Fahrer eines Sattelzuges hatte gemeldet, dass ein ungarischer Kollege beim Rangieren mit seinem Sattelzug gleich zweimal an dem abgestellten Sattelzug hängen geblieben sei und hierbei einen Schaden von ca. 2000 Euro verursacht habe. Bei der Schadensregulierung stellte der geschädigte Lkw-Fahrer fest, dass sein Kollege erheblich alkoholisiert ist. Zur Vermeidung von Problemen mit der Polizei bot der Unfallverursacher dem geschädigten Kraftfahrer Geld an. Dieser verständigte allerdings die Polizei. Eine Streife vor Ort stellte dann ebenfalls die erhebliche Alkoholisierung des Unfallverursachers fest. Ein Alcotest ergab, 1,24 Promille. Die eigesetzten Beamten ordneten eine Blutentnahme bei dem Ungarn an und stellten den Führerschein sicher. Weiterhin wurde eine Sicherheitsleistung erhoben.

In Parklücke angefahren worden

Obernburg a.Main, Sudetenstraße. Eine Unfallflucht ist am Dienstag vormittag aus der Sudetenstraße gemeldet worden. Hier hat ein noch Unbekannter einen blauen Audi A 3, der zwischen 10.00- und 11.00 Uhr in einer Parklücke abgestellt war, beschädigt. An dem geparkten Fahrzeug wurde von ferm unbekannten Fahrzeug eine Macke im Bereich der Fahrertüre hinterlassen. Der angerichtete Sachschaden beträgt mehrere Hundert Euro.

Motorroller aufgebrochen

Elsenfeld, Glanzstoffstraße, ICO Parkplatz Tor 2. Ein noch unbekannter hat sich am vergangenen Freitag, 06.12.19, zwischen 06.30 und 18.20 Uhr an einem Roller zu schaffen gemacht. Der Besitzer des Motorrollers stellte nach Rückkehr von seiner Schichtarbeit fest, dass das Topcase am Roller aufgebrochen und hieraus ein Paar Motorradhandschuhe entwendet wurden. Weiterhin war bei dem Aufbruch der Helm des Kleinwallstädters beschädigt worden. Der angerichtete Schaden beträgt ca. 150 Euro.

mci / Quelle: Polizei Obernburg