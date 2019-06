Fahrrad und Auto kollidieren in Aschaffenburg

Zur selben Zeit fuhr eine bevorrechtigte Fahrradfahrerin auf der Schweinheimer Straße in Richtung des Kreisels. Es kam zu einem seitlichen Zusammenstoß beider Verkehrsteilnehmer, wodurch die Radlerin am Fuß verletzt wurde. Sie begab sich im Anschluss selbstständig in medizinische Betreuung. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1700 Euro.

Stopp-Schild missachtet - Ein Verletzter

Am Mittwoch, gegen 13.15 Uhr, befuhr ein Audi die Rotwasserstraße und fuhr von der Rhönstraße aus kommend in den Kreuzungsbereich Rotwasserstraße/Sälzerweg ein. Hier übersah die Audi-Fahrerin einen kreuzenden Opel-Fahrer. Dieser kam von rechts und war bevorrechtigt. Der Audi touchierte mit seiner Front die Fahrerseite des Opels, dessen Fahrer mit Prellungen und HWS-Verletzungen in ein Krankenhaus verbracht werden musste. An den Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden in Höhe von über 15.000 Euro.

Wildunfall: Hösbach

Am Donnerstagmorgen, gegen 05:10 Uhr, befuhr ein Ford Ka die Schmerlenbacher Straße von Winzenhohl in Richtung Aschaffenburg. Vor Beginn des Waldes kollidierte der Pkw mit einem kreuzenden Reh. Das Tier erlag seinen Verletzungen noch an der Unfallörtlichkeit. Das Fahrzeug wurde in Höhe von etwa 650 Euro beschädigt.

Polizei Aschaffenburg/red