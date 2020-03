Fahrrad in Miltenberg gestohlen

Aus einem offen zugänglichen Garten im Fährweg wurde gestern, am 15.03.2020 gegen 12:30 Uhr, das unverschlossene Fahrrad eines 10-Jährigen gestohlen. Dieser sah noch eine männliche Person mit dem Fahrrad fahren, dachte jedoch, dass es sich um ein baugleiches Fahrrad handelte. Erst später bemerkte er den Diebstahl und informierte mit seinem Vater die Polizei. Bei dem Fahrrad handelt es sich um ein Jugendmountainbike in roter Farbe. Der mutmaßliche Tatverdächtige konnte als Träger einer olivgrünen Jacke mit grauer Arbeitshose und hellgrüner Basecap beschrieben werden. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Miltenberg unter 09371/945-0.

Unberechtigt Zutritt verschafft

Am Sonntagabend hat sich in Miltenberg gegen 20:45 Uhr, ein ehemaliger Mieter einer Wohnung im gleichen Haus, unberechtigten Zutritt zu dessen ehemaliger Wohnung verschafft, teilte eine Frau aus der Königsberger Straße mit. Die eingesetzten Beamten konnten den 25-jährigen anschließend in der Wohnung eintreffen. Dieser gab zu, dass er die Wohnungstür von einem Schlüsseldienst öffnen ließ, da sein alter Schlüssel nicht mehr ins Schloss passte. Er wollte nur seine Sachen abholen, die er bei einem Auszug vor über einem Jahr (!) zurückgelassen hatte. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Sachbeschädigung und Hausfriedensbruch.

Fahren ohne Fahrerlaubnis

Stadtprozelten: Am Mainufer ist ein 17-Jähriger durch eine Polizeistreife dabei beobachtet worden, wie er mit einem Kleinkraftrad über eine aufgeweichte Wiese fuhr. Da es sich hierbei um nicht befestigten Grund und somit um einen Verstoß nach dem Bayerischen Naturschutzgesetz handelt, wurde der Faulbacher einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei wurde zudem festgestellt, dass der Heranwachsende keine gültige Fahrerlaubnis für das genutzte Fahrzeug besitzt. Demnach erwartet ihn nun eine Anzeige aufgrund Fahrens ohne Fahrerlaubnis und nach dem Bayerischen Naturschutzgesetz.

stru/ Quelle: Polizei Miltenberg