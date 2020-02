Fahrgast schlägt Taxifahrer in Aschaffenburg und flieht

Dieser sollte das fällige Fahrtgeld am Zielort in der Tauberstraße entrichten. Da der noch unbekannte Täter dieses nicht zahlen wollte, schlug er dem Fahrer unvermittelt ins Gesicht und flüchtete anschließend.

Der Taxifahrer wurde durch den Schlag leicht verletzt und in ein nahegelegenes Krankenhaus zur weiteren Behandlung gebracht. Vor dem Vorfall soll das Taxi noch in der Schillerstraße, an der dortigen Tankstelle, gehalten haben. Der Täter soll eine auffällige Jacke mit Camouflagemuster getragen haben.

Gegen den Mann wird nun wegen Körperverletzung und wegen Betrugs ermittelt.

Zeugen, die zu dem o.g. Sachverhalt Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 in Verbindung zu setzen.

Unfall nach Vorfahrtsverstoß

Am Freitagmittag ereignete sich an der Kreuzung Maximilianstraße / Kolpingstraße ein Verkehrsunfall, bei dem ein 22-jähriger Chrysler-Fahrer einer Audi-Fahrerin die Vorfahrt nahm.

Die 32-Jährige wollte mit ihrem Audi von der Kolpingstraße kommend nach rechts in die Maximilianstraße abbiegen. Der junge Chrysler-Fahrer kam aus der Maximilianstraße und wollte geradeaus in die Ludwigstraße einfahren, wobei er die von ihm aus rechts kommende Verkehrsteilnehmerin übersah.

Bei dem Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge wurde niemand verletzt. Es entstand ein Gesamtschaden im mittleren, vierstelligen Bereich. Aufgrund des Vorfahrtsverstoßes erwartet den Audi-Fahrer nun eine Anzeige nach der Straßenverkehrsgesetz.

Unbekannte beschädigen Haustüre und dringen in Treppenhaus ein

Am späten Freitagabend, gegen kurz vor Mitternacht, sollen drei bisher unbekannte Personen in ein Mehrfamilienhaus in der Heinsestraße eingedrungen sein. Zuvor schlugen sie die Verglasung der Hauseingangstüre ein und verschafften sich so Zutritt zu dem Gebäude. Die Täter sollen alle um die 30 Jahre alt und männlich sein. Einer der Männer soll einen auffälligen, schwarzen Zylinder getragen haben. Nachdem die drei im Treppenhaus einmal nach oben gelaufen waren, verließen sie das Gebäude wieder. Da weder etwas entwendet wurde, noch versucht wurde, in eine der Wohnungen einzudringen, wird als Hintergrund der Tat eine Streitigkeit zwischen einem Mieter des Hauses und einem der Täter vermutet. Die Polizei ermittelt nun gegen die Täter wegen Sachbeschädigung und Hausfriedensbruchs. Der Sachschaden an der Eingangstüre bleibt im niedrigen, dreistelligen Bereich.

Zeugen, die zu dem o.g. Sachverhalt, insbesondere zu den drei Männern, Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 in Verbindung zu setzen.

Mann nach Sachbeschädigung festgehalten

Am Freitagabend konnte durch zwei aufmerksame Zeugen ein Mann beobachtet werden, der in der Heinsestraße den Außenspiegel eines dort geparkten Fahrzeugs abtrat. Vorbildlich verständigten sie die Polizei und hielten den augenscheinlich alkoholisierten Täter bis zum Eintreffen der Beamten fest. Nachdem der Mann der Polizei übergeben wurde, konnte bei ihm eine deutliche Alkoholisierung festgestellt werden, weshalb der 26-Jährige in Gewahrsam genommen wurde. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Sachbeschädigung.

Schlägerei in Johannesberg

Am Freitagabend kam es in der Kolpingstraße zu einer tätlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Männern, bei der ein 38-jähriger Mann seinen Kontrahenten mit mehreren Schlägen ins Gesicht verletzte.

Der 31-jährige saß während des Angriffs in seinem Fahrzeug und wurde von dem Täter durch das geöffnete Fenster geschlagen. Im Anschluss begab sich der Verletzte selbstständig in ein Krankenhaus.

Hintergrund der Tat soll eine Beziehungsstreitigkeit zwischen den beiden Männern sein. Die Polizei ermittelt nun gegen den Täter wegen Körperverletzung.

vd/Polizei Aschaffenburg