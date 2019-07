Fahrgast bestiehlt Taxifahrer in Miltenberg

Dort, in der Spessartstraße angekommen, gab der Fahrgast an, weder Bargeld noch eine EC-Karte bei sich zu haben, weshalb er in die Wohnung musse, um Geld zu holen. Kurze Zeit später erschien der Fahrgast mit Familienangehörigen wieder, um die Kosten zu begleichen.

Während der Taxifahrer eine Quittung ausstellte, nahm der 42-jährige Mann die Gelegenheit wahr und entwendete aus der Fahrerture den Geldbeutel des Fahrers mit mehreren 100 Euro. Durch die herbeigerufenen Polizeibeamten konnte aufgrund Zeugen der Diebstahl rasch geklärt und der Geldbeutel mitsamt kompletten Bargeld in einer naheliegenden Mulltonne aufgefunden werden. Den 42-jährigen Fahrgast erwartet nun eine Anzeige wegen Diebstahls.

Fahrraddiebstahl: Miltenberg

Ein schwarz-rotes Mountainbike des Herstellers Activ, Typ Alu, entwendete ein Unbekannter in der Nacht zum Montag.

Das Fahrrad stand unversperrt im Mudweg und hatte einen Wert von circa 100 Euro.

Polizei Miltenberg/ienc