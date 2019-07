Fahrfehler bei Wiesen führt zu Sturz - 18-jährige Motorradfahrerin verletzt

Mit noch unbekannten Verletzungen im Hüftbereich musste die junge Frau vom Rettungsdienst ins Krankenhaus eingeliefert werden. An ihrem Zweirad entstand Sachschaden von etwa 1.500 Euro.

Nissan erst an-und dann weggefahren

Karlstein-Dettingen, Lkrs. Aschaffenburg. In der Zeit von Samstagabend bis Sonntagnachmittag wurde ein in der Hahnenkammstraße abgestellter Nissan von einem anderen Auto vermutlich beim Ein-oder Ausparken an der rechten hinteren Stoßstangenecke beschädigt. Dessen Fahrer entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne sich um die Schadensregulierung in Höhe von circa 500 Euro zu kümmern.

Wer hierzu sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Alzenau in Verbindung zu setzen (Tel. 06023/944-0).

Radfahrerin bleibt an geparktem Ford hängen und stürzt

Kahl am Main, Lkrs. Aschaffenburg. Am Sonntagvormittag gegen 10 Uhr wollte eine 53-jährige E-Bike-Fahrerin in der Straße „Zur Sandmühle“ an einem ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand geparkten Ford vorbeifahren. Während sie sich umdrehte, um den rückwärtigen Verkehr zu beobachten („Schulterblick“), verlor sie kurz die Orientierungund fuhr auf das Heck des Mondeo auf, wodurch sie sich Verletzungen an der rechten Hand zuzog. Es entstand Sachschaden von mehreren hundert Euro.

Falsch gebremst und vom Rad gestürzt - Nur leicht verletzt

Mömbris-Hemsbach, Lkrs. Aschaffenburg. Kurz vor 17 Uhr am späten Sonntagnachmittag kam ein 21-jähriger Fahrradfahrer auf der abschüssigen Strecke zwischen dem „Hahnenkamm“und Hemsbach aufgrund eine Bremsfehlers zu Sturz. Dabei hatte er Glück im Unglück und zog sich trotz eines nicht getragenen Fahrradhelmes nur verhältnismäßig leichte Verletzungen zu, die aber letztendlich doch im Krankenhaus versorgt werden mussten. An seinem Rad entstand augenscheinlich kein Schaden.

Fluchtversuch umsonst - Sprintstarke Beamte finden Drogen

Kahl am Main, Lkrs. Aschaffenburg. Kurz vor 21 Uhr am Sonntagabend nahm ein amtsbekannter 23-jähriger Drogenkonsument in der Jahnstraße beim Erblicken einer Streife sofort Reißaus, konnte jedoch von den sprintstarken Beamten nach kurzer Verfolgung eingeholt und gestellt werden. Als er die Ausweglosigkeit seiner Situation erkannte, händigte er eine geringe Menge mitgeführtes Marihuana freiwillig aus und stimmte dessen Einziehung zu. Ihn erwartet wieder einmal eine Strafanzeige nach dem Betäubungsmittelgesetz.

ves/Polizei Alzenau