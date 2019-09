Zwischen Sonntag, 20.30 Uhr, und Dienstag, 14.45 Uhr, parkte in Rüdenau in der Rosenbergstraße ein silberner VW ordnungsgemäß am Fahrbahnrand. In dieser Zeit wurde seine vordere linke Fahrzeugseite angefahren. Der Streifschaden beläuft sich auf rund 2500 Euro.

Polizei Miltenberg/mm