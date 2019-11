Fahrerflucht in Altenbuch: Spiegel abgefahren

Am Mittwoch, gegen 17:30 Uhr, befuhr ein Fiat-Fahrer die Staatsstraße 2316 von Rohrbrunn in Richtung Schollbrunn. Im Begegnungsverkehr kam ihm ein bislang unbekannter Fahrzeugführer entgegen und touchierte den Außenspiegel des Fiats, welcher dadurch stark beschädigt wurde. Der Verursacher setzte unbekümmert seine Fahrt fort und hinterließ einen Sachschaden in Höhe von mindestens 1500 Euro. Über den flüchtigen Fahrer bzw. dessen Fahrzeug ist nichts Genaueres bekannt.

Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz

Kleinheubach. Bei einer Personenkontrolle am Mittwoch, gegen 21:20 Uhr, im Mittelgewann, konnten bei einem 37-Jährigen etwa 2 Gramm Haschisch aufgefunden werden. Der Kleinheubacher muss sich nun wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten.

ala/Polizei Miltenberg