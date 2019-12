Fahrerflucht: Audi angefahren und beschädigt

Ob die Beschädigung auf dem Parkplatz des SOPO-Marktes in Breitendiel, oder dem Kundenparkplatz des Nettomarktes in Großheubach entstand, ist nicht bekannt. Der Verursacher entfernte sich vom Unfallort ohne seine Personalien zu hinterlassen oder die Polizei zu verständigen. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 1.000€. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Miltenberg unter 09371-9450 zu melden.

Unfallflucht eines Lkw-Fahrers

Rüdenau. Am Freitagabend gegen 17:50 Uhr beschädigte ein Lkw-Fahrer mit seinem weiß/blauen Sattelzug beim Wenden im Bereich des Rösewegs/Hauptstraße einen Zaun, sowie einen Verkehrsleitpfosten. Der Kraftfahrer fuhr ohne anzuhalten in Richtung Kleinheubach davon. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 3.000€. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Miltenberg unter 09371-9450 zu melden.

Bremsassistent geklaut

Kleinheubach. Am Freitag wurde unter Tags an einem in der Gutenberg/Rüdenauer Straße geparkten schwarzen Audi A6 der Bremsassistent ausgebaut und entwendet. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Miltenberg unter 09371-9450 zu melden.

