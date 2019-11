Fahrer rettet sich aus brennendem Auto in Haibach

Ein nachfolgender Autofahrer machte den 77-jährigen Daimler-Fahrer durch betätigen der Lichthupe auf die Flammen unter seinem Auto aufmerksam. Dem 77-Jährigen gelang es, sein Fahrzeug auf dem Gelände einer Tankstelle am Haibacher Ortseingang abzustellen. Im Anschluss konnte er sein Auto glücklicherweise unverletzt verlassen. Die Haibacher Feuerwehr löschte den Brand vollständig ab. Sie geht von einem technischen Defekt des Daimlers aus. Es entstanden mehrere tausend Euro Sachschaden.

Unfallflucht: Aschaffenburg

Ein unbekanntes Fahrzeug streifte in der Zeit von Sonntag, 18.00 Uhr bis Montag, 06.45 Uhr einen Hyundai. Dieser war in der Frohsinnstraße abgestellt und weist nun einen abgefahrenen linken Außenspiegel und einen Kratzer linksseitig an der Motorhaube auf. Der Sachschaden liegt im niedrigen vierstelligen Bereich. Hinweise zu einem flüchtigen Fahrzeug nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 entgegen.

Opel verkratzt: Aschaffenburg

Ein unbekannter Täter beschädigte am Montag, in der Zeit von 07.15 Uhr bis 15.15 Uhr, einen Opel Corsa, der auf dem Parkplatz in der Suicardusstraße abgestellt war. Das Fahrzeug wurde mit einem circa 50 Zentimeter langen, horizontalen Kratzer an der Beifahrerseite versehen. Es entstand Sachschaden im vierstelligen Bereich. Hinweise zu einer tatverdächtigen Person nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 entgegen.

Polizei Aschaffenburg/ienc