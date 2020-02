Fahrer mit 2,9 Promille bei Dieburg angehalten

Auf der Landstraße 3094, von Dieburg kommend in Fahrtrichtung Darmstadt, und dort in Höhe eines Restaurants, haben Polizeibeamte aus Dieburg am späten Donnerstagabend einen 58 Jahre alten Mann betrunken am Steuer gestoppt. Aufgrund seiner auffälligen Fahrweise hatten Zeugen kurz nach 23 Uhr die Polizei alarmiert. Bei seiner anschließenden Kontrolle bestätigte sich der Verdacht und ein Atemalkoholtest zeigte den Wert von 2,9 Promille an. Der Abend des 58-Jährigen endete schlussendlich auf der Polizeiwache. Dort wurde eine Blutprobenentnahme durchgeführt und Anzeige erstattet. Wegen Trunkenheit am Steuer wird sich der Mann aus Messel zukünftig strafrechtlich verantworten müssen.

Polizei Südhessen