Fahrer lässt Auto kurzerhand selbst zu

Der 46-jährige Fahrer konnte die Fahrzeugdokumente nicht vorlegen, was die Polizisten stutzig machte.

Bei der weiteren Überprüfung stellte sich heraus, dass der Mann den Pkw kurze Zeit zuvor in Hessen gekauft hatte. Weil die Zulassungsstelle bereits geschlossen war, schraubte der Eigentümer die ausländischen Kennzeichen, die von einem anderen Pkw stammen, an den Wagen und täuschte so eine Zulassung vor.

Bis zur Zuteilung neuer Schilder darf der Mann nicht weiterfahren, zudem musste er zur Sicherung des Verfahrens einen Geldbetrag hinterlegen.

vd/VPI Aschaffenburg