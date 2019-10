Fahrer entlädt Fäkalien im Wald

Im Gespräch gab der 52-Jährige an, nur etwa 200 Liter Schmutzwasser entleert zu haben. Die Wasserschutzpolizei ermittelt wegen eines Verstoßes nach dem Wasserhaushaltsgesetz.

Waschbär angefahren

Gräfendorf: Am Freitagmorgen gegen 06.30 Uhr befuhr ein 20-jähriger Autofahrer die Staatsstraße 2302 von Gräfendorf in Richtung Weizenbach. Kurz nach der Abzweigung nach Michelau überquerte ein Waschbär die Straße. Das Tier wurde von seinem Pkw Skoda frontal erfasst. Da der vermutlich verletzte Waschbär flüchtete, wurde der Jagdpächter zur Nachsuche verständigt. Am Pkw entstand Sachschaden in Höhe von ca. 500,- Euro.

Fahrradsattel ausgetauscht

Gemünden: Am Donnerstagmorgen gegen 06.00 Uhr stellte ein 39-jähriger Mann sein Mountainbike neben dem Bahnhof am dortigen Fahrradständer ab und sicherte das Rad mit zwei Schlössern. Danach fuhr er mit dem Zug weg. Als er am Abend gegen 17.30 Uhr zurückkehrte stellte er fest, dass der Sattel (Marke Focus) an seinem Fahrrad abmontiert und anstatt dessen ein anderer Sattel (Marke Cube) montiert war. Der Sattel war somit ausgetauscht.

Denkbar wäre, dass eventuell ein „Spassvogel“ einen üblen Streich gespielt und die Sättel zweier Fahrräder am Bahnhof lediglich vertauscht hat. Der Eigentümer des anderen Rades könnte diesen Umstand nicht bemerkt und seine Fahrt fortgesetzt haben.

Die Polizei hofft nun, dass irgendjemand etwas beobachtet hat und somit der vermisste Sattel wiedergefunden werden kann.

Hinweise erbittet die Polizeistation Gemünden, Tel. 09351/97410.

Wildunfälle

Burgsinn: Am Donnerstagabend gegen 18.45 Uhr kam es auf der Staatsstraße 2303 zu zwei Wildunfällen mit einem Reh.

Gleich zwei Autofahrerinnen erfassten auf der Fahrt von Rieneck in Richtung Burgsinn jeweils ein Reh. Da die vermutlich verletzten Tiere in den angrenzenden Wald flüchteten, wurde der Jagdpächter zur Nachsuche verständigt. Es entstand Sachschaden von insgesamt ca. 600,- Euro.

vd/Polizei Gemünden