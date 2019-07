Fahrer beschädigt Opel massiv und flieht

Augenscheinlich handelte sich bei der Beschädigung um einen frischen Unfallschaden (frische Lackkratzer, Achsbruch). Anwohner hatten zudem gegen 2.15 Uhr einen Knall gehört. Da vor Ort aber weder eine Anstoßstelle noch ein weiteres beschädigtes Fahrzeug ausgemacht werden konnte, wird davon ausgegangen, dass sich die Unfallstelle andernorts befindet. Der Halter konnte nicht erreicht werden, weshalb das Auto auch zur Beweissicherung abgeschleppt wurde.

Zudem war das verunfallte Fahrzeug ohne Versicherungsschutz unterwegs. Den Eigentümer erwarten nun mehrere Anzeigen, da er sich unerlaubt von einer Unfallstelle entfernte und ohne Versicherungsschutz sein Fahrzeug führte.

Entsprechende Hinweise zu Unfallort oder -zeit oder verdächtige Beobachtungen nimmt die Polizei Lohr unter Tel. 09352/87410 entgegen.

20-Jährigen mit Haschisch erwischt

Lohr, Lkr. Main-Spessart. Am Sonntagabend gegen 21.05 Uhr konnten Polizeibeamte am Sportplatz in der Jahnstraße deutlichen Marihuanageruch wahrnehmen. Der einzig anwesende 20-jährige Mann wurde folglich einer Kontrolle unterzogen. Hierbei konnte eine geringe Menge Haschisch bei ihm aufgefunden werden. Das Betäubungsmittel wurde sichergestellt und der junge Mann wegen eines Vergehens nach dem Betäubungsmittelgesetz angezeigt.

16-Jähriger führt Drogenpilze mit sich

Lohr, Lkr. Main-Spessart. Bei ihrer Streifenfahrt fielen den Beamten der Polizeiinspektion Lohr am frühen Montagmorgen gegen 1.15 Uhr drei Personen im Vorraum der Sparkasse am Marktplatz in Lohr auf. Die sich anschließende Kontrolle erweckte den Verdacht des kürzlich zurückliegenden Betäubungsmittelkonsums der jungen Männer. Der 16-Jährige übergab den Beamten nach Aufforderung schließlich einen getrockneten Pilz. Ein weiterer konnte hinter dem Display des Kontoauszugsdruckers aufgefunden werden. Da es sich dem Anschein nach um sogenannte psilocybinhaltige Magic Mushrooms handelt, wurden diese sichergestellt. Den Eigentümer erwartet nun ebenfalls eine Anzeige nach dem Betäubungsmittelgesetz.