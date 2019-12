Fahren ohne Fahrerlaubnis in Marktheidenfeld

Dieser fiel einer Polizeistreife auf, da er Schlangenlinien fuhr und wiederholt von der Fahrbahn abkam. Bei der anschließenden Kontrolle stellte sich heraus, dass der Mann nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Eine Anzeige folgt.

Kollision durch Rückwärtsfahren

Marktheidenfeld, Lkr. Main-Spessart Am Mittwoch, gegen 18:45 Uhr, kam es zu einem Unfall in der Mitteltorstraße mit 600 € Sachschaden. Ein 23-jähriger Autofahrer fuhr in die Mitteltorstraße und bemerkte, dass diese gesperrt ist. Beim anschließenden Rangieren übersah er einen hinter ihm wartenden Pkw und stieß mit seiner Anhängerkupplung gegen diesen. So entstand lediglich an dem wartenden Pkw ein Schaden am vorderen Kennzeichen sowie der Stoßstange.

Kollision beim Rückwärtsausparken

Markt Triefenstein, OT Lengfurt, Lkr. Main-Spessart Zwei Autos kollidierten am Mittwoch, gegen 16:00 Uhr, beim gleichzeitigen Rückwärtsausparken. Auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes in der Homburger Straße hatten die beiden Autofahrer ihre Fahrzeuge gegenüber geparkt. Es entstand ein Gesamtsachschaden von 2000 €.

Zusammenstoß beim Ausparken

Marktheidenfeld, OT Altfeld, Lkr. Main-Spessart 3000 € Sachschaden entstand bei einem Zusammenstoß zweier Autos am Mittwoch, gegen 14:10 Uhr. Ein 83-jähriger Autofahrer befuhr nach dem Ausparken auf dem Parkplatz eines Einkaufszentrums vorwärts die Stichstraße in Richtung Max-Braun-Straße. Der 86-jährige Fahrer eines Audi Q 3 parkte in diesem Moment rückwärts aus, übersah den anderen Wagen und kollidierte mit diesem. Verletzt wurde niemand. Beide Fahrzeuge blieben fahrbereit.

Kollision beim Überholen

Rothenfels, Lkr. Main-Spessart 5000 € Sachschaden entstanden am Mittwoch, gegen 14:00 Uhr, bei der Kollision zweier Autos beim Überholen. Zwei Pkw fuhren hinter einem Lkw aus Richtung Neustadt kommend. Der 63-jährige Fahrer eines Opels setzte bei freier Strecke zum Überholen des vor ihm fahrenden Minis sowie des Lkws an. Als er auf gleicher Höhe mit dem Mini war, scherte dessen 54-jähriger Fahrer auch zum Überholen aus und die Fahrzeuge kollidierten. Es wurde niemand verletzt.

Parkrempler mit Unfallflucht

Marktheidenfeld, Lkr. Main-Spessart Zu einem Parkrempler mit 1500 € Sachschaden kam es am Montag, zwischen 08:00 und 16:00 Uhr, auf einem öffentlichen Parkplatz in der Ludwigstraße/Ecke Friedenstraße. Ein silberfarbener Mercedes war dort ordnungsgemäß abgestellt, als ein unbekannter Fahrzeugführer diesen am hinteren rechten Kotflügel streifte. Anschließend fuhr der Verursacher weiter, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Marktheidenfeld, Tel. 09391/9841-0.

Unfallflucht geklärt durch aufmerksame Zeugen

Marktheidenfeld, Lkr. Main-Spessart Dank aufmerksamer Zeugen konnte eine Unfallflucht am Mittwoch, kurz vor 12:00 Uhr, in der Mitteltorstraße geklärt werden. Es wurde beobachtet, dass ein Pkw rückwärts gegen einen Absperrpfosten fuhr und diesen aus der Halterung riss. Anschließend sei eine Frau ausgestiegen, um sich eventuellen Schaden an Auto oder Pfosten anzuschauen. Dann stieg diese wieder ein und fuhr mit ihrem schwarzen Ford Mondeo davon. Der entstandene Schaden am Pfosten beträgt rund 100 €. Die Polizei Marktheidenfeld konnte über das Kennzeichen die 47-jährige Verursacherin ermitteln.

dc/Meldungen der Polizei Marktheidenfeld