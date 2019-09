Fahren ohne Erlaubnis: Zwei Rollerfahrer stürzen auf nasser Straße in Alzenau

Zwei junge Rollerfahrer erwartet seit Mittwoch eine Anzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Um 17.15 Uhr fuhr zunächst ein 15-jähriger Schüler mit seinem Roller auf der Schulstraße in Richtung Turnhalle. Dort stürzte er auf der nassen Fahrbahn ohne Fremdbeteiligung zu Boden. Er schob dann den Roller in den Hof der Grundschule, wo sein 14-jähriger Freund aufstieg. Dessen Fahrt währte aber nicht lange, denn er kam nach wenigen Metern ebenfalls zu Fall. Eine aufmerksame Zeugin verständigte die Polizei. Bei der Unfallaufnahme wurde schließlich festgestellt, dass der Mofaroller frisiert war. Beide Jungen zogen sich bei ihrem Sturz Schürfwunden zu.

Lkw fährt gegen Lichtmast

Kahl. Ein 35-jähriger Lkw-Fahrer beschädigte am Mittwochnachmittag gegen 16 Uhr beim Rangieren in der Forststraße einen Lichtmast. Der Mast wurde dabei fast komplett umgedrückt. Der Gesamtschaden summiert sich auf circa 5.000 Euro.

Beim Vorbeifahren geparkten VW touchiert

Karlstein-Dettingen. Bei einem Verkehrsunfall in der Stifterstraße entstand am Mittwochmittag ein Schaden von 1.000 Euro. Um kurz vor 13 Uhr hatte eine 40-jährige Seat-Fahrerin beim Vorbeifahren einen geparkten VW touchiert.

Unfallfluchten

Kahl. Bei einer Unfallflucht in der Freigerichter Straße entstand am Dienstagnachmittag ein Schaden von 2.500 Euro. Eine 53-jährige Frau hatte ihren VW um 12.15 Uhr auf einem Parkplatz vor der Paul Gerhardt Schule abgestellt. Als sie um 15.45 Uhr zu ihrem Pkw zurückkam, musste sie einen Schaden an der linken hinteren Tür feststellen. Der Verursacher hatte sich allerdings entfernt, ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern. Alzenau, Lkr. Aschaffenburg. Am Mittwoch zwischen 14.15 und 14.30 Uhr wurde ein Skoda, der auf einem Parkplatz in der Brentanostraße abgestellt war, von einem unbekannten Fahrzeug im Heckbereich angefahren. Dabei entstand ein Schaden von 800 Euro. In beiden Fällen ermittelt die Polizei nun wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Hinweise an die Polizei in Alzenau unter Tel. 06023/944-0.

Auf Verkehrsinsel gelandet

Alzenau. Der Fahrer eines Kleintransporters landete am Mittwochmorgen in der Industriestraße auf einer Verkehrsinsel. Der 28-jährige Mann fuhr um 07.15 Uhr auf der Industriestraße in Richtung Staatsstraße 2305. Kurz nach Überqueren der Bahngleise kam er aus Unachtsamkeit von der Fahrbahn ab und prallte frontal gegen einen auf einer Verkehrsinsel stehenden Lichtmast. Der Fahrer blieb dabei unverletzt. Fazit: 3000 Euro Schaden am Kleintransporter und 2.000 Euro an dem Lichtmast.

Geringe Menge Marihuana sichergestellt

Kahl. Am Mittwoch um 14 Uhr kontrollierte eine Streifenbesatzung der Alzenauer Polizei einen 15-Jährigen am Bahnhof in Kahl. Hierbei kam eine geringe Menge Marihuana in seiner Hosentasche zum Vorschein, die sichergestellt wurde. Auf den Jugendlichen kommt nun eine Anzeige zu.

Polizeiinspektion Alzenau